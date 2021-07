Poslední díl mozaiky Dynama: střední záložník. Přijde Penner, nebo Houska?

Nadějný brankář, spolehlivý defenzivní univerzál, kreativní záložník, tři šikulové do ofenzivy a klasický zkušený hroťák. Celkem sedm letních posil. A přesto ambiciózní Dynamo se zkvalitňováním kádru nehodlá přestat. S českobudějovickým týmem odcestoval do rakouského Kaprunu i dvacetiletý talent Nicolas Penner, jenž po konci v Juventusu hledá nové angažmá. Další variantou do středu pole je ex-olomoucký David Houska, který je zatím rovněž bez smlouvy.

Třinácté místo v předchozí sezoně? Málo. Sedmá příčka v předminulém ročníku byla mnohem lepší. To by měl být podle Vladimíra Koubka, ambiciózního bosse českobudějovického klubu, na jihu Čech jakýsi standard, ze kterého se bude Dynamo postupně odrážet výše. Časem třeba až do evropských pohárů.

Proto s generálně-sportovním manažerem Martinem Vozábalem přivedl sedm posil. „Na papíře je teď kvalita kádru díky přístupu a investicím majitele určitě vyšší než loni,“ těší funkcionáře.

Poslední novou tváří je dvacetiletý středopolař Nicolas Penner, syn zesnulé klubové legendy a někdejší zázračné dítě, kterému se předpovídala obrovská budoucnost.

Právě z Dynama si to šikovný technik ve čtrnácti letech namířil do Sparty, kde ovšem nevydržel dlouho. Vyhlédl si jej Juventus, a tak se Penner stěhoval do Turína.

„Hrát v takovém klubu je sen každého fotbalisty, navíc jsem hned v první sezoně dostal příležitost trénovat s áčkem,“ vzpomíná ze soustředění v Kaprunu na jednotky s Cristianem Ronaldem a dalšími hvězdami.

Patřil k oporám mládežnických reprezentací, skóroval proti Italům, Španělům nebo Němcům. I jeho bývalý trenér Luboš Kozel, když byl v Baníku, o něm výhledově uvažoval jako o potenciální posile.

Poslední dva roky by však Penner ze svého života nejraději vymazal. Chronický zánět kolene, infekce z komára, horečka dengue, kolaps přímo na hřišti, napadené kosti, klouby i šlachy, operace...

„Nejnáročnější období v kariéře, ale vždycky jsem se držel zuby nehty, abych se vrátil a aby veškerá dřina nebyla zahozena. Teď si po roce a půl vážím míče a cítím se výborně,“ hlásí ve stejných černobílých barvách, na které byl zvyklý už z Juventusu, coby volný hráč bez smlouvy.

Jak by mohla vypadat sestava Dynama Vorel Čolič Talovierov Králik Sladký Čavoš Hellebrand Brandner Hora Mihálik Škoda *Tučně jsou označeni noví hráči.

Aby si ji však v Budějovicích zasloužil, bude muset podle informací iSportu pořádně přidat. Dlouhá pauza je na něm znát, stejně jako občasné manýry kluka, co sice přišel z velkoklubu, ale zkušenosti ze seniorského fotbalu nemá.

Aktuálně je Pennerův pobyt s Jihočechy v Rakousku spíš pomocnou rukou od kouče Davida Horejše, jenž stejně jako záložník patří do stáje agenta Jiřího Müllera.

To po Davidu Houskovi, dalšímu špílmachrovi bez kontraktu, baží Dynamo opravdu hodně. Vedení i realizační tým cítí, že by někdejší opora Olomouce byla posledním střípkem do zajímavé mozaiky. Podle nich by totiž právě pozice, kde momentálně operuje Patrik Čavoš, ještě chtěla trochu vyztužit.

Osmadvacetiletý autor jednoho reprezentačního startu se rozloučil se Sigmou a snil o angažmá v cizině, dosud se nicméně nepovedlo sehnat adekvátní adresu.

Houska byl blízko podpisu v Zaglebie Lubin, ale dohoda s Poláky těsně před uzavřením padla.

Připravuje se sám a čas běží...

„David zatím nemá nikde podepsáno, pracujeme na tom. Něco už odmítl, zatím to nebylo úplně podle představ,“ potvrzuje Houskův agent Karol Kisel.

„Nicméně nabídky má z více klubů – jak českých, tak zahraničních,“ dodává. Mělo by jít o celky z Ruska či Slovan Bratislava.

Je ale možné, že ve finále svedou Budějovice souboj s Jabloncem, který o Housku již nějakou dobu také stojí.

„Jednáme ještě o jednom hráči, ale máme velké konkurenty,“ naznačuje Vozábal.