Klusáček o pasivitě: Ve středu jsme to nezvládali. Chramosta bude dávat góly

Na víc neměli. Proti hradeckému nováčkovi byli Bohemians rádi, že ubránili remízu 1:1. Fotbal hrálo v Mladé Boleslavi jen jedno mužstvo, to „domácí“. Problém klokanů spočíval hlavně ve středu pole, tam se nechytal. Jak Petr Hronek, tak Vladislav Ljovin. „Ve středu jsme to nezvládali, ale není to jen o těchto dvou hráčích. Doprostřed si mohou seskakovat někdy útočníci, někdy krajní záložníci. Ale souhlasím, že jsme se vůbec nedostali ke kontrole hry. Většinou jsme byli bez míče,“ pravil trenér Bohemians Luděk Klusáček.

Spokojený s výkonem nejste, že?

„Byli jsme pasivní, vůbec jsme se nedostali ke kontrole míče. Tři, pět, sedm přihrávek za sebou bylo z naší strany nereálných. V poločase jsme si něco vyříkali, naše hra se trochu zlepšila, podařilo se nám vyrovnat, ale v závěru jsme znovu spadli do pasivity a Hradec nás mohl potrestat.“

V čem vám Hradec činil největší problémy?

„V zápase bylo hodně soubojů a my jsme se nedokázali dostat fotbalově do hry. Postrádal jsem odvahu vzít to na sebe, udržet balon, přikrýt. To se dařilo jen Davidu Puškáčovi, dokud měl síly. Z naší strany to bylo málo. Soubojová hra vyhovovala Hradci, který se vcelku jednoduše dostával na naši polovinu. Kombinací pak balon dovedl udržet a byl nebezpečný. Sice neměl obrovské množství příležitostí, ale díky vysokým hráčům pořád hrozil.“

Zápas jste ztráceli zejména ve středu pole. Jak jste viděl výkony středových hráčů Ljovina a Hronka?

„Je to tak, ve středu jsme to nezvládali, ale není to jen o těchto dvou hráčích. Doprostřed si mohou seskakovat někdy útočníci, někdy krajní záložníci. Souhlasím, že jsme se vůbec nedostali ke kontrole hry. Většinou jsme byli bez míče.“

Není to zvykem, aby Bohemians někdo převýšil fyzicky. Hradec to ale dokázal. Vnímal jste to?

„Mohlo to tak vypadat. Puškáč toho měl dost, museli jsme stáhnout i Chramostu. Ale nemyslím si, že problém byl v kondici. To určitě ne. Někdy to souvisí i s psychikou, když špatně vstoupíte do zápasu. Byly tam momenty už v první půli, kdy někteří hráči vypadali zavzdušnění. To ale určitě byli ještě plní síly.“

Vyčítáte Chramostovi zahozený sólový nájezd?

„Takové situace nejdou úplně vyčítat. Je to hráč, který má kvalitu, aby to využil. To je bez debat. Když se na to podívám opačně, šanci si vytvořil skvěle načasovaným náběhem po ofsajd lajně. Chybí mu trochu herní praxe, až ji získá, bude dávat góly, protože to umí. Naštěstí to za něj vzal Puškáč, jinak by to bylo horší.“

