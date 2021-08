Sudí Klíma: Říct Peltovi, ať odejde, nebylo snadné. Penalta byla chyba

Jabloneckého majitele po příchodu do kabiny sudích požádal, aby prostor opustil. „Pan Pelta je výraznou osobností českého fotbalu. Když přišel, nebylo mu snadné říct, ať odejde. Nicméně jsme to udělali,“ řekl Klíma, jenž zároveň znovu potvrdil verzi uvedenou v zápise, že boss na sudí nijak netlačil, jen se omlouval za chování trenéra Petra Rady.

Kdy do kabiny přišel Miroslav Pelta?

„Bylo to na začátku přestávky, dvě tři minuty po ukončení prvního poločasu.“

Jak jste reagovali?

„Že by tady neměl být, že tady nemá, co dělat. Pochopil to. Řekl nám to, co jsem později uvedl do zápisu.“

Kdo Peltu vykázal z kabiny?

„Byl jsem to já. Hlavní rozhodčí zpravidla bývá lídrem týmu.“

Jak Pelta na vaši výzvu reagoval? Ihned opustil kabinu?

„Nemuseli jsme se přetlačovat. Bylo to korektní. Přišel nám spíš vyslovit podporu, abychom se nenechali rozptýlit.“

Nakolik váš výkon ovlivnily poločasové scény?

„Nijak. Tohle bych chtěl dementovat. Pan Pelta byl v kabině opravdu jen pár vteřin. Reagoval jsem dle toho, co po nás chce komise rozhodčích. Apeluje na nás, abychom do žádného kontaktu s funkcionáři nepřicházeli. Samozřejmě je to složité. Pan Pelta je výraznou osobností českého fotbalu. Když přišel, nebylo snadné mu říct, ať odejde. Nicméně jsme to udělali. Pan Pelta to chápal. Vše jsme uvedli do zápisu. Žádný tlak jsem od něj necítil. Odmítám, že by to mohlo ovlivnit našeho chování v druhém poločase. Doufám, že všichni, kdo zápas viděli, mi dají za pravdu. Duel jsme řídili na obě strany stejně.“

Petr Rada komunikuje s rozhodčími téměř při každém utkání. Chodí se za něj Miroslav Pelta omlouvat pokaždé?

„Neumím na to odpovědět. V Jablonci jsem pískal dvakrát, v neděli to bylo poprvé, co se mi něco takového přihodilo. Standardní to samozřejmě není, aby majitel přišel o poločase do kabiny rozhodčích.“

Stalo se v minulosti, že jste měl podobnou návštěvu?

„Standardní to není.“

Takže se vám to již stalo. Nebo se mýlím?

„Nemýlíte, poprvé to nebylo.“

Ještě k Petru Radovi. Během utkání velmi hlasitě komunikoval se čtvrtým sudím, asistenty i s vámi. Byť neměl být vulgární. V jednu chvíli se však po vás natáhl rukou. Zvažoval jste červenou kartu?

„V ten okamžik ne. Dostal žlutou. Požádal jsem ho, aby se uklidnil, abych nemusel přistoupit k vyloučení. Myslím si, že později vychladl a už to nebylo tak hrozné. Nicméně je na diskusi se členy komise rozhodčích, zda jsem postupoval správně. Dovedu si představit, že jsem to mohl řešit i červenou kartou, respektive druhou žlutou a následným vykázáním mimo prostor střídaček.“

Ještě přímo k utkání: první penaltovou situaci jste v reálu vyhodnotil tak, že se nic nestalo. Až po intervenci VAR jste změnil názor. Proč?

„VAR mě upozornil, že podle jeho názoru došlo k přestupku a že brankář (Bačkovský) udeřil útočícího hráče (Pilař) s tím, že se podle názoru videorozhodčího jedná o pokutový kop. U obrazovky, když jsem situaci viděl, dal jsem VAR za pravdu, gólman se přestupku skutečně dopustil.“

Jenže krátce předtím v souboji naopak fauloval Pilař. Penalta se pískat neměla. Ostatně tak to dnes vyhodnotila i komise rozhodčích.

„Ano. Bohužel jsem se zaměřoval především na tuto situaci, nevěnoval jsem pozornost tomu, co faulu předcházelo. Z dostupných záběrů na hřišti mi to nepřišlo jako útočný faul. Proto jsem nařídil pokutový kop. Zpětně po zhlédnutí všech záběrů uznávám, že to byla chyba.“