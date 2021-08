Co ukázala Sparta: Hložek bum prásk, nadějný Pulkrab i Čelůstka na čekané

Z vyrovnané partie k přesvědčivému triumfu na straně jedné a k debaklu na té druhé. Sobotní bitva Sparty s Hradcem Králové bavila. I když to dlouho nevypadalo, favorit jí nakonec ovládl 4:0 a prodloužil tak ligovou neporazitelnost už na čtrnáct utkání. Podívejte se, co všechno utkání 5. kola FORTUNA:LIGY přineslo.

Hložek srovnal mířidla Sparta - Hradec Králové: Tank Hložek! Letenský supertalent to nabombil pod břevno 1:0 Možnost Matěje Pulkraba, ani obrovská šance Adama Karabce, který při zakončení do úplně prázdné brány trefil tyč, gól nepřinesly. Zkraje druhé půle tak vzal vše na svá bedra Adam Hložek. Opět prokázal, co v něm Sparta má. Ve vápně se k němu dostal míč, on se nerozpakoval, práskl do něj a brankář Vilém Fendrich se snažil zakročit marně. „Po posledních zápasech se mi ulevilo, jsem za to rád,“ přiznal po vítězství nad nováčkem talent Letenských, který si navrch připsal i asistenci u trefy Jakuba Peška. Jeho počínání před gólem ocenil i trenér Votroků Miroslav Koubek. „Když vidíte jeho zakončení: bum, prásk. My to tam přehráváme, není tam razance, útočná agresivita,“ srovnal se svými svěřenci.

Pulkrab zvedl rukavici Sparta - Hradec Králové: Pulkrab se zjevil sám před bránou a napálil Fendricha! Přímo pod nohy mu přilétla rukavice v podobě nominace do základní sestavy. Matěj Pulkrab jí v sobotním utkání proti Hradci Králové zvedl. V prvním poločase sice zazdil tutovku, po změně stran ale naznačil, jak platný pro tým může být. Gól sice nedal, dokázal ovšem podržet spoustu balonů a přispěl tak k jasné převaze rudých ve druhých pětačtyřiceti minutách. „On je taková typologie. Není brejkový, ale dokáže uhrát první balony a ve vápně umí být nebezpečný. Ve druhém poločase byl v tomhle směru úspěšný. Chceme to po něm, protože nám tím strašně pomůže. Víme, že těžko přesprintuje čtyři obránce, ale je silný v soubojích a na míči. Určitě nám pomohl,“ chválil trenér Pavel Vrba.

Kletba prvních poločasů Pojďme si to říct upřímně: první poločas v podání Sparty, to byla spíš bída. Navzdory třem vyloženým šancím Pražané za očekáváním výrazně zaostali. A vlastně mohli být rádi, že se šlo do kabin za stavu 0:0, i Východočeši totiž měli své možnosti. Nestalo se jim to ostatně poprvé, už proti Olomouci či Karviné nabídli výrazně lepší představení až po změně stran. „Při vedení 1:0 jsme měli víc prostoru, v prvním poločase nám chybělo lepší postavení pro zakládání útoků. V tom druhém už jsme si udělali prostor lépe a dokázali toho využít,“ prohlásil Vrba.