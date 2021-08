Gólman Liberce: Výsledky jdou za námi. Červená? Hodně diskutabilní

Jak jste prožívali poslední týden a konec trenéra Pavla Hoftycha?

„Špatně... Série výsledků jde za námi, trenér za nás situaci neodbrání, nechytí střelu ani nevstřelí gól. Měli jsme spoustu možností, aby zápasy dopadly lépe. Nepovedlo se a vrchol přišel v poháru, který jsme chtěli zvládnout. Vůbec jsme si nepřipouštěli, že bychom mohli zaváhat. Kdybychom proměnili šance, vyhráli bychom třeba 3:2, nebo 4:2. No, situaci jsme mohli jako hráči odvrátit, nepovedlo se. Určitě nás to celé mrzí.“

A mizérii zjevně není konec, počtvrté v nové sezoně jste prohráli doma...

„Výkony v lize mají sice z hlediska hry vzrůstající tendenci, bohužel mi zápasy přijdou strašně podobné. Vytvoříme si dost šancí, gól nedáme a soupeř nás ztrestá z jedné standardní situace nebo povedeného centru. Podobnou krizi jsem zažil ve druhé lize za Pardubice, kde také jedna půlka podzimu nebyla dobrá. Porovnávat bych to ale nechtěl.“

Také byste si mohli otevřít manufakturu na červené karty, potřetí z šesti kol jste nedohráli kompletní. Sráží to hodně?

„Utkání to ovlivní vždycky dost. Soupeř má jednoduše přesilovku v počtu lidí, takže vás koncovka stojí víc sil, ovšem chtěli jsme se s tím poprat. Naše aktivita od vyloučení herně upadla, což je logické, ale… Šlo podle mě o hodně diskutabilní okamžik. Co jsem viděl video, Maťo šlápnul v první fázi na balon, pak mu sjela noha na hráče. A můžeme se podívat ještě dál...“

Ano?

„Během našeho domácího zápasu s Plzní mi Tomáš Chorý prošlápl tělo a sudí na to odvětil, že nešlo o úmysl. Plzeň následně házela aut… Měl by být jednotný metr, nejde Martinovi (Koscelníkovi) nic vyčítat. Hrál balon, noha mu sjela… Hrozně diskutabilní vyloučení.“

