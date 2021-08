Weber po Slavii: Za červenou si dám pokutu. Byl to anglický zápas

Tak emotivní zápas karvinský trenér Jozef Weber ve své kariéře ještě nekoučoval. Alespoň tedy z pohledu karet, které viděl od sudího Pavla Julínka v dramatické bitvě proti Slavii Praha (3:3). Za protesty dostal v 6. kole FORTUNA:LIGY dvě žluté, automaticky následovala červená. V 61. minutě musel z lavičky. „Moje chyba, měl jsem se lépe vnitřně připravit na nominaci zápasu a lépe si to uspořádat,“ komentoval Weber. „Udělím si pokutu, bylo to zbytečné. Konec jsem sledoval z okýnka mimo tribuny, viděl jsem na naše rozcvičující hráče a poslal jsem tam Zycha, který vyrovnával na 3:3 (usmívá se). Červená je moje chyba, budu potrestán.“

Kdy jste naposledy dostal červenou?

„Jako trenér nikdy, tak doufám, že bude disciplinární komise milosrdná. Jako hráč jsem odehrál nějaké čtyři stovky zápasů a dostal jsem jednu, možná dvě. Dnes jsem měl pocit, že si mě někdo chystá, ale nechci se vymlouvat. I jako trenér bych se měl na tohle připravit. Udělím si sám vnitřně pokutu.“

Jak jste viděl divokou přestřelku se Slavií?

„Nadprůměrné ligové utkání, proti velké kvalitě jsme ukázali, že jsme mužstvo s velkým srdcem. Po dlouhé době. Zasloužená remíza. Chtěli jsme začít agresivně, s vysokým presinkem, nechtěli jsme faulovat, ale získávat balony. Prvních patnáct, dvacet minut jsme možná i Slavii překvapili, vedli jsme. Pak se projevila její kvalita, dostávala se přes střed do šancí. Mrzí mě druhá inkasovaná branka, nevím, proč jsme čekali tři minuty na střídáni soupeře, naše chyba. Zase standardka. Ve druhé půli to byl hektický výkon, spousta změn v rozestavení. Jsem rád, že jsme se vrátili výsledkově na 2:2 i 3:3. Zasloužili jsme si to. Velký respekt k soupeři, kvalita je velká. Vydali jsme se, jsem rád. Mrzí mě, že jsme s takovým entuziasmem nehráli předchozí domácí zápasy, ale to už se nedá vrátit.“

Karviná - Slavia: Kouč Weber byl za protesty vyloučen

Trenér Trpišovský mluvil o tom, že viděl řadu zákroků, které nepatří do fotbalu. Vnímal jste to podobně?

„Byl to ostrý zápas. Nevím, jestli myslel naše zákroky? Viděl jsem i dohrání našeho hráče, kdy dostal do hlavy. Ano, třeba Šehič byl vyhecovaný, první zákrok měl ostrý, ale ne takový, co by bylo za hranou. To je na posouzení. Třeba náš Křapka dostal ve vápnu loket a nic. Byl to takový anglický zápas, řekl bych.“

Sebrali jste bod Slavii, nicméně po šesti kolech máte tři body za tři remízy. Co vám to zatím ukázalo?

„Že nějakou kvalitu máme. Že jsme nedohráli některé dobře rozehrané zápasy. Tohle byl takový nadstandard. Víc mě mrzí, že jsme nedohráli a psychicky nezvládli zápasy, ve kterých jsme vedli 2:0 s Pardubicemi a Zlínem. Sílu fyzickou máme, presovat umíme, běhat taky. Po šesti kolech nejsme spokojení, vidíme kvalitu, ale musíme zlepšit výsledky. To, co se nám proti Slavii dařilo – celozápasové zaujetí pro hru. Abychom nevypadávali ze hry a dovedli zápasy k vítězstvím.“