iSport podcast: Sparta špatně brání, musí napravit nevyváženost

Je to už deset let a prakticky po celou plzeňskou éru, co Sparta nedokázala zvítězit ve Štruncových sadech. Letenští znovu nedokázali překonat jednu z hlavních překážek, které ji dělí od realistického boje o titul a je otázka, zdali se tým Pavla Vrby zase nesesunul do bodu nula. Proč jí zápas vůbec nevyšel a tým nefungoval - a co je potřeba udělat, aby Letenští dokázali porážet silné týmy? Je tato sezona konečně jiná než předchozí ročníky, ve kterých se Sparta nedokázala poprat s úderem od soupeře po nadějných sériích? Může přece jenom realisticky pomýšlet na titul a má větší šanci než v minulých letech, kdy Slavia dominovala? Budou sešívaní zase nezastavitelnou mašinou?