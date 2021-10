Julišovy zdravotní trable. Útočník Sparty musel na další operaci

Rok 2020 byl pro něj snový. Útočník Lukáš Juliš putoval na jarní hostování ze Sparty do Olomouce, kde střelecky procitl a ostrými pálil i následně během podzimu minulé sezony po návratu na Letnou. 35 soutěžních zápasů a v nich 25 vstřelených gólů, k tomu další 4 trefy v přípravných duelech. Juliš byl skutečnou hrozbou pro obrany soupeřů.

Jenže v roce 2021 je to úplně jiná pohádka. Sparťanský forvard se potýká opět se zraněními. Zejména kvůli nim naskočil letos do pouhých 16 soutěžních utkání, ve kterých se trefil dvakrát. Pro srovnání 26 zápasů kvůli zdravotním trablům zmeškal.

Vše začalo v únoru, konkrétně naskočil naposledy 14. února do duelu s Karvinou (4:3), v následujícím duelu ve Zlíně už kvůli tříslům chyběl. Právě tam padl do martyria zdravotních problémů. Jeho komplikace dospěly až do takové fáze, že musel na operaci. „Očekávaná doba léčby je čtyři týdny,“ pravil tehdy trenér Sparty Pavel Vrba.

Juliš nakonec Spartě chyběl téměř tři měsíce. Vrátil se až 2. května v utkání proti Liberci. „Šel jsem do utkání vlastně po třech plných trénincích. Těžká role, ale měl jsem výhodu, že jsme útočili,“ pravil útočník poté, co Letenští po jeho nástupu na hřiště srovnali z 0:2 na 2:2, byť on sám neskóroval.

Sezonu už Juliš dohrál, ale v přípravě na tu novou se opět zranil. Konkrétně v utkání s Líšní (1:0), kdy musel po 22 minutách střídat kvůli pochroumanému kotníku. „Lékaři mu diagnostikovali poranění vazů,“ uvedla Sparta na klubovém webu s tím, že Juliš i tak s týmem odcestuje do Rakouska na soustředění, kde se bude věnovat rehabilitaci.

Do dalšího přípravného utkání už ale Juliš naskočit nestihl, vynechal i úvodní duel předkola Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň. Vrátil se až v 1. kole nové sezony FORTUNA:LIGY, kdy odehrál závěrečných osm minut proti Olomouci (3:2). V odvetě proti Rapidu se na hřiště nepodíval, kouč Vrba jej ale následně na hodinu postavil v lize proti Liberci a nastoupil i do druhé půle úvodního souboje o Ligu mistrů s Monakem. To bylo 3. srpna a dosud jsou to poslední minuty, které Juliš v této sezoně odehrál.

„Tak po půl roce trápení s tříslem jsem musel na další operaci. Držte palce, ať už je poslední,“ napsal v pátek k fotografii z nemocničního lůžka na svém Instagramu útočník Sparty. Letenští se tak bez autora 12 ligových gólů z minulé sezony budou v té aktuální ještě muset nějakou dobu obejít.