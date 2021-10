Naše zoufalost, lamentoval Kuchta. Nejsme zvyklí takhle ztrácet

Společně s Ondřejem Lingrem a Petrem Ševčíkem vtrhnul do druhé půle jako uragán, byla na něj penalta, nahrál na trefu Oscaru Dorleymu, za chvíli se Slavia prostřílela i díky Janu Kuchtovi z dvougólového manka k remíze 2:2. Jenže víc už nestihla. „Musíme to zastavit, aby nám neujel vlak,“ upozorňuje útočník červenobílých po další ztrátě.

Nebyl jste v šoku, když jste viděl průběh prvního poločasu?

„Chtěli jsme odčinit prohru v Haifě, navázat na výhru s Libercem, ale hrubě se nám to nepovedlo. Na začátku prvního poločasu jsme měli dát první branku, víc se uklidnit, nastřelili jsme břevno, tyčku, zase jsme to nebyli my… Zničehonic jsme pak pustili Budějovice do šancí a dostali jsme dva góly. Ta naše zoufalost, co jsme v první půli hráli, to bylo strašný.“

Čím si ten přístup mužstva vysvětlujete?

„Hráli jsme špatně, i v té Haifě to bylo zoufalství, třeba i ode mě. A teď jsme si mysleli, že to asi půjde samo, nevím… Schovávali jsme se, nechtěli jsme hrát, to není jen teď, to se nabaluje. Člověka to sráží, štve ho to. Teď jsem to třeba řekl takhle sprostě, ale tak to zkrátka myslím.“

Je to psychická únava, nebo fyzická? Nebo co za tím hledat?

„Nevím, může to samozřejmě být tím, že nám chybí někteří hráči, někteří se dostávají do formy, někteří začínají trénovat, na někom je znát, že hraje furt čtvrtek-neděle, ty přelety… Chceme hrát poháry, jsme na to zvyklí, ale někdy to tak přijde, že nepotkáte psychickou, nebo sportovní formu a pak to s vámi jeden. Musíme to hned zastavit, protože nás čekají další zápasy a nechceme, aby nám ujel vlak.“

Je to už čtvrtá ztráta z pěti posledních soutěžních zápasů, jak to koušete?

„Nejsme na to zvyklí. Každý s tím nějak pracuje, je to jiné, ale třeba nervozitu si vůbec nemůžeme připouštět, protože bychom zase neuspěli. Na někom leží deka, pracuje s tím, proto trenér o poločase ani moc neřval, protože někdo to snáší hůř, někdo líp. Je to jenom v nás, musíme to změnit, něco v tréninku. Třeba teď nám ten zápas ukázal, že musíme hrát tak jako ve druhé půli.“

Ty změny se povedly, tým to nakoplo, co jste na to říkal?

„O poločase jsme si řekli, že něco musíme změnit, že to tak nejde. Trenér zareagoval, šli jsme tam tři hráči z lavičky, chtěli jsme to zdramatizovat, abychom dostali Budějovice do varu. Podařilo se nám dát dva góly, akorát že ten kýžený třetí i v té početní převaze ne.“

Trenér Jindřich Trpišovský tedy spíš povzbuzoval?

„Jo, snažil se povzbudit, někteří to snáší hůř, jiní líp, měli jsme v sestavě taky hodně cizinců, snažil se jim to vysvětlit. Snad to trošku pomohlo, ale ten efekt za tři body to nepřineslo, ale to je v nás. Trenéři za nás nehrajou.“

Zmínil jste vysoký počet cizinců, v základu jich bylo osm, komplikuje to komunikaci?

„Do toho bych se asi nechtěl pouštět, známe se dlouho, víme, co od sebe čekat. Tohle asi není ten hlavní důvod, proč se nám nedaří.“