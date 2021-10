Rasismus na Slavii? Opice, měl slyšet Mosquera. Kdybych Řeháka potkal…

Jediný Kolumbijec v české lize zápas nedohrál. Když mu Pavel Franěk na začátku nastavení ukázal druhou žlutou kartu, byl už třetím vyloučeným Viktoriánem. Hádal se a gestikuloval už na odchodu do kabin a i po zápase se v něm vařila krev.

„Tenhle hlupák mi řekl opice,“ zveřejnil na Instagramu fotografii slávistického asistenta Pavla Řeháka. „Doufám, že ho nepotkám samotného na ulici, protože to bych mu rozbil obličej,“ rozčiloval se. O několik desítek minut později příspěvek smazal.

Třeba s Jindřichem Trpišovským si ruku na odchodu ze hřiště podal, ale bez náznaku úsměvu.

Nebylo by to poprvé, co se Mosquera setkal v Česku s rasismem. Na začátku roku ve Vítkovicích směrem k němu slova o opicích letěla také, shodou okolností rovněž po vyloučení v závěru. Tenkrát byl domov Baníku navíc skoro prázdný, takže urážky pořádně vyzněly, ze zaplněného Edenu zvukový důkaz chybí.

Pavel Řehák je v Edenu známý pro svou vášnivou povahu při zápasech (hlavně v derby), vždyť i Mosquera použil na sociálních sítích známou fotku s bílým kapesníkem. Z rasismu ale zatím nařčen nebyl. Ale i s takovými obviněními má Slavia své zkušenosti, stačí připomenout stále definitivně nedořešenou kauzu Ondřeje Kúdely s Glenem Kamarou.