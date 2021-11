Petržela srovná legendu Slavie. Tohle jsou největší držáci v historii ligy

Milan Petržela vyrovná rekord v počtu odehraných zápasů v lize. Kdo je v TOP 10 s ním? • FOTO: koláž iSport.cz Pokud projde covidovými testy, v neděli vyběhne na plac v dresu Slovácka proti Karviné. Možná „tuctové“ utkání FORTUNA:LIGY, nicméně pro Milana Petrželu naprosto výjimečné. Rychlonohý záložník v devatenácté ligové sezoně v kariéře nastoupí k zápasu číslo 436, čímž vyrovná Stanislava Vlčka, dosavadního rekordmana v počtu startů v české nejvyšší soutěži. Legendu Slavie brzy pokoří a stane v samotném čele žebříčku. Kdo jsou další držáci českých trávníků?

10. MAREK KULIČ útočník, 11.10.1975 (46 let)

debut v lize: AFK Lázně Bohdaneč 21.2.1998 (proti Brnu)

sezony v lize: 17

zápasy v lize: 389

góly v lize: 88

asistence v lize: 65

počet titulů: 1

poslední zápas v lize: 1.11. 2014, Ostrava - Hradec (2:1) Vyhlášený démon české ligy. Když měl den, povodil jakéhokoliv obránce a bavil tribuny, talentu měl na elitní zahraniční ligy. Jenže také si rád dopřál pivo, večerní život a zábavu, nebránil se cigaretce, což jeho kariéru brzdilo. Nejvíc mu to sedělo v Boleslavi, kde si vykopal angažmá do Sparty. Za kariéru se určitě stydět nemusí, za 17 let se dostal na 88 branek, vyhrál jeden titul a zvládl 389 zápasů.

9. VÁCLAV PROCHÁZKA obránce, 8.5.1984, 37 let, Zlín

debut v lize: FC Viktoria Plzeň 26.7.2003 (proti Slovácku)

sezony v lize: 18

zápasy v lize: 401

góly v lize: 24

asistence v lize: 18

počet titulů: 3 Spolu s Milanem Petrželou jediný aktivní hráč z elitní desítky v nejvyšším počtu ligových startů, zvládá už osmnáctou sezonu. Plzeňský odchovanec tráví závěr kariéry na Moravě, po třech sezonách v Baníku pokračuje ve Zlíně. Nenápadně, ale trpělivě sbírá zápasy a jako jeden z mála se dostal přes číslo 400, pořadím se ještě může posunout. Spolehlivý stoper, ve sbírce úspěchů má tři tituly.

8. MIROSLAV HOLEŇÁK obránce, 10.2.1976 (45 let)

debut v lize: FC Fastav Zlín, 3.9.1993 (proti Liberci)

sezony v lize: 17

zápasy v lize: 404

góly v lize: 21

asistence v lize: 9

počet titulů: 1

poslední zápas v lize: 21.5. 2011, Hradec - Liberec (1:0) Do ligy vstoupil ještě před rozpadem Československa ve Zlíně, v Drnovicích zažil slavné ligové a pohárové časy. Na dvě sezony si odskočil do Slavie, ale nejvíc odehrál v Liberci. Spolehlivý, důrazný obránce, pravidelný sběratel žlutých karet (13. v historickém pořadí).

7. DAVID LIMBERSKÝ obránce, 6.10.1983 (38 let)

debut v lize: FC Viktoria Plzeň, 26.7. 2003 (proti Slovácku)

sezony v lize: 17

zápasy v lize: 406

góly v lize: 22

asistence v lize: 35

počet titulů: 5

poslední zápas v lize: 8.5.2021, Plzeň - Příbram (3:3) S profesionální kariérou sekl v létě, stále měl na to, aby na ligové úrovni vydržel. Limberský nakroutil 406 zápasů, zcela jistě patří k nejlepším českým levým obráncům poslední dekády. Vedle nesporných fotbalových kvalit vyrobil řadu průšvihů, pískot na Letné se stal koloritem pokaždé, když vyběhl v plzeňském dresu do zápasu proti Spartě. Spolu s Danielem Kolářem byl u všech pěti plzeňských titulů, třikrát si zahrál hlavní fázi Ligy mistrů, dvakrát se dostal na mistrovství Evropy. Šádek o Limberském: Frajer jako on mi chybí, tyhle střelce už v týmu nemám

6. LIBOR DOŠEK útočník, 24.4.1978 (43 let)

debut v lize: FC Zbrojovka Brno, 2.8.1998 (proti Opavě)

sezony v lize: 18

zápasy v lize: 407

góly v lize: 125

aasistence v lize: 51

počet titulů: 2

poslední ligový zápas: 11.5. 2016, Slovácko - Olomouc (2:1) Téměř dvoumetrový čahoun trápil ligové obránce osmnáct let, dostal se přes 100 gólů, 50 asistencí i 400 soutěžních utkání. Začínal v Brně, prošel i Spartou, kariéru uzavíral na Slovácku. Získal dva tituly a poutal pozornost všude, kam se svým týmem přijel. Od fanoušků si kvůli své výšce a neohrabanosti vyslechl své, nicméně obránci úpěli pokaždé, když viděli jeho jméno napsané v protivníkově sestavě.

5. DAVID LAFATA útočník, 18.9.1981 (40 let)

debut v lize: SK Dynamo České Budějovice, 1.8.1999 (proti Drnovicím)

sezony v lize: 17

zápasy v lize: 418

góly v lize: 198

asistence v lize: 41

počet titulů: 1

poslední zápas v lize: 26.5.2018, Bohemians - Sparta (0:0) Suverénně nejlepší střelec české ligové historie, zastavil se na 198 brankách. Lafatův čich na góly byl naprosto mimořádný, za šest sezon ve Spartě dorostl do role vážené osobnosti a uznávané ikony. Letenským výrazně pomohl k vytouženému titulu (2013/14), stal se českým fotbalistou roku (2014), s reprezentací zažil EURO 2016. Chybí mu pouze úspěšné zahraniční angažmá. Pět let od Lafatova hattricku proti Brnu. Proč kanonýr přišel do Sparty tak pozdě?

4. PAVEL HORVÁTH záložník, 22.4.1975 (46 let)

debut v lize: AC Sparta Praha, 28.11.1993 (proti Drnovicím)

sezony v lize: 19

zápasy v lize: 426

góly v lize: 82

asistence v lize: 106

počet titulů: 5

poslední zápas v lize: 30.5.2015, Plzeň - Příbram (5:2) Jedna z největších osobností, co kdy běhala po ligových trávnících. Prosadil se ve Slavii, Spartě i v Plzni, celkem nasbíral pět titulů. Za devatenáct let zvládl 426 zápasů, drží rekord v počtu odehraných minut (35 222). Zlatá plzeňská éra vznikla především na jeho kopačkách a mimořádné levačce, z níž těžili jeho spoluhráči. Končil ve čtyřiceti letech, takřka okamžitě přesedlal do trenérské pozice. Pavel Horváth slaví 45. narozeniny: Fotbalový virtuos, který v Lisabonu dohlížel na Ronalda

3. RUDOLF OTEPKA záložník, 13.11.1973 (48 let)

debut v lize: FC Fastav Zlín, 18.02.1996 (proti Hradci Králové)

sezony v lize: 17

zápasy v lize: 432

góly v lize: 70

asistence v lize: 71

počet titulů: 0

poslední zápas v lize: 24.11.2012, České Budějovice – Mladá Boleslav (0:1) Mimořádně šikovný fotbalista, celou kariéru odkroutil na českých stadionech. Prošel celkem sedmi kluby, nejlepší léta prožil v Příbrami. Fotbal miloval, bavil sebe i diváky. Kvalitami určitě měl na to, aby hrál v lepší soutěži, případně v elitních pražských klubech. Fanoušci na něj vzpomínají, vydržet na vrcholné úrovni sedmnáct sezon dokáže jen minimum hráčů. K úplné spokojenosti mu schází alespoň jeden ligový titul.

2. MILAN PETRŽELA záložník , 19.6.1983 (38 let), Slovácko

debut v lize: 1.FC Slovácko, 13.9.2003 (proti Příbrami)

sezony v lize: 18

zápasy v lize: 435

góly v lize: 54

asistence v lize: 55

počet titulů: 4 Hbitý křídelník patřil mezi klíčové plzeňské osobnosti, klubu pomohl ke čtyřem titulům a třem účastem v Lize mistrů. Vyjma jedné sezony v Augsburgu odehrál všechno v české lize, odkopáno má už 18 sezon. A nikde není psáno, že jde o poslední rok na vrcholné domácí scéně. Apetit neztrácí ani po návratu do mateřského Slovácka, s nímž se vyšvihl mezi českou špičku. Petržela stále těží z rychlosti a kreativity, využívá ohromný přehled a cit pro kombinaci. V počtu zápasů překonal i souputníky Horvátha s Limberským, ztrácí na ně pouze v odehraných minutách. Plzeň - Slovácko: Petržela se prohnal přes Faltu, Jurečka dorazil do sítě! 1:0 pro hosty

1. STANISLAV VLČEK útočník , 26.2.1976 (45 let)

debut v lize: Bohemians Praha 1905, 15.8.1993 (proti Olomouci)

sezony v lize: 19

zápasy v lize: 436

góly v lize: 94

asistence v lize: 61

počet titulů: 1

poslední zápas v lize: 23.11 2012, Slavia - Ostrava (0:2) Slávistická legenda. V klubu odehrál báječných osm sezon, v lize za dlouhých devatenáct let zvládl 436 zápasů. Do srdcí fanoušků se nesmazatelně zapsal na startu sezony 2007/2008, kdy svému týmu výrazně pomohl do Ligy mistrů. Ve třetím předkole trefil rozhodující penaltu při postupu přes Žilinu. V domácí odvetě závěrečného předkola proti Ajaxu vstřelil obě branky a zařídil Slavii premiérovou vstupenku mezi evropskou smetánku. U českého lídra působí jako vedoucí týmu.