Sparta: cesta do Evropy vede přes Strahov. Dobrým příkladem je Salcburk

Je zajištěná. Akademie na Strahově pro Spartu znamená takřka nekonečný přísun nových talentů. Rok co rok produkuje kvanta zajímavých hráčů. Pak se ale sluší zeptat, zda s nimi klub nemůže pracovat lépe. Zda by se mládežnická továrna nemohla stát nástrojem k většímu ukotvení na evropské scéně. Střety s Lille, Monakem či Lyonem leccos napověděly.

Před několika týdny kluby zveřejnily, jak jsou jejich soupisky v Evropské lize prošpikované odchovanci z vlastních akademií. Asi nikoho už nepřekvapí, že Sparta se umístila vysoko. Jen o tři hráče zaostala za prvním Midtjyllandem, jenž napočítá 16 jmen z vlastní líhně. Skvělý počin. První pozitivní krok. Ovšem musí přicházet i další. Tím je mimo jiné i nalezení způsobu, jak dostat mladé daleko víc do hry. Hrát s nimi v těžkých zápasech. Nechat je chybovat. Co nejrychleji je dostat na evropskou úroveň.

Nemluvme nyní o generačním talentu Adamu Hložkovi. Hledejme další tváře. Aby potenciál Adama Karabce či Martina Vitíka neležel po pár slabých výkonech ladem. „Každý někdy udělá chybu, ale pak je otázka, jak na ni zareagujeme. Je to přirozené, ale to ještě neznamená, že se kvůli tomu musí hned zatratit,“ říká Jiří Kotrba, ředitel sportovně technického oddělení FAČR.

Velkou úlohu by měli hrát zkušení hráči. Jenže podle Miroslava Jirkala, někdejšího pozorovatele Karla Brücknera, je právě v tom problém. „U Sparty chybí střední a starší generace, jež by měla velkou kvalitu a mladé podržela. V tom je obří rozdíl oproti Lyonu či Monaku. Pak se mladí zařazují po dvou třech do sestavy mnohem snadněji.“

Kotrba souhlasí. „Ve Spartě se hraje o miliony a nikdo si nesedne na zadek z někoho, kdo netáhne tým. Ale i starší kluci byli přece mladí a měli by dnes začínajícím klukům pomoct.“

Karabcovo využití, jenž patří do základní sestavy reprezentace do 21 let, bylo předmětem i diskuze přezápasového studia iSport TV. O více prostoru pro 18letého záložníka orodoval někdejší špílmachr Letenských z 90. let Martin Frýdek.

Vytížení teenagerů Sparty v pohárech 2021/22 • Foto iSport.cz

„Měl by hrát víc. Je ale otázka, zda ho hodit rovnou do zápasu s Lyonem. Začal bych u toho, že bych mu dával větší prostor v lize. Divím se, že nechodí hrát za béčko, v áčku ho tam trenéři dávají na patnáct, dvacet minut, to je málo. Je to pro něj frustrující.“

Srovnání s francouzskými celky není nahodilé. Lyon proti Spartě protočil několik teenagerů, kteří dokázali držet krok se zkušenějšími spoluhráči. Monako má zase opakovaně v Evropské lize nejmladší sestavu ze všech. „Nejsem zastáncem toho, aby mladí hráli za každou cenu, ale chci, aby dostali šanci. Pokud ji nevyužijí, ať jsou ve smetišti dějin,“ nabádá Kotrba.

Příkladem, kde se rozvoj mladých talentů stal celoklubovou filozofi í, je Salcburk. V Lize mistrů má nejmladší tým a pravidelně expeduje hráče na větší trhy. „Dorostenci tam končí v 18 letech, pak se ti nejlepší přesouvají do druholigového Lieferingu. Buď na to mají, nebo jdou pryč. V Česku končí dorost v 19 a nedávno tu ještě byla juniorská liga, takže se dorostenecký věk prodloužil do 21 let,“ kroutí hlavou Kotrba nad pouhým dílkem z celkové mozaiky přesunu mládežníků do dospělého fotbalu.