Klouzačka na Spartě? Trávník hlídá i UEFA, reaguje klub na Coufala

Po kvalifikační derniéře s Estonskem (2:0) se stal jedním z nejvýraznějších témat. Trávník na Letné. Z ničeho nic se do něj totiž ostře opřel obránce Vladimír Coufal. „Tohle hřiště je jak velká klouzačka. Když se po tom projedete v botách, na podrážkách vám zbude jílové bláto, jako byste se prošel na bramborovém poli,“ vypálil v rozhovoru pro Českou televizi. Co na to Sparta? „Kvalitu naší plochy pravidelně posuzují všechny příslušné orgány, UEFA, LFA i FAČR. Ze všech máme celkově pozitivní zpětnou vazbu,“ reaguje ředitel komunikace Ondřej Kasík.

Co na srdci, to taky na jazyku. O Vladimíru Coufalovi se dlouhodobě ví, že pro ostré slovo nejde daleko. Tentokrát si vzal na paškál hrací plochu v domovském stánku Sparty, kterou v úterý před půlnocí podrobil nelítostné kritice.

„Nedivím se, že kluci ve Spartě mají tolik zranění, dneska Pešu zase zatáhlo ve svalu. Tohle hřiště je jak velká klouzačka. Když se po tom projedete v botách, na podrážkách vám zbude jílové bláto, jako byste se prošel na bramborovém poli. Zkuste se po tom hřišti projít. Je to trošku nadlidský úkol na tomhle hrát kombinační fotbal a vůbec změnit směr,“ pálil obránce West Hamu.

Ponechme stranou, zda byl stav hrací plochy tím primárním důvodem, proč Češi proti velkému outsiderovi podali nepřesvědčivý výkon. Napříč neúspěšnou kvalifikací o účast na mistrovství světa 2022 se fanoušci ostatně mohli opakovaně přesvědčit, na jak vysoké úrovni je kombinační hra reprezentačního výběru...

Faktem nicméně je, že stav letenského hřiště je tématem už delší dobu. Nejhlasitěji při tom rezonuje právě na Spartě. „Bavíme se o tom pravidelně. Kvalitu našeho trávníku posuzuje hned několik institucí. V případě evropských a reprezentačních utkání UEFA, na domácí scéně pak LFA i FAČR,“ vysvětluje ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.

Navzdory Coufalově kritice nicméně platí, že plocha v Generali Česká Pojišťovna Areně patří mezi nejlépe hodnocené v rámci FORTUNA:LIGY. Podle informací deníku Sport obdržela Sparta v kategorizaci hřišť pro rok 2021, kterou vydává FAČR, 28 bodů. Tedy druhé nejvyšší hodnocení. A stejné, jako obdržela třeba Slavia. Lépe dopadla už jen hřiště Liberce a Olomouce (29 bodů).

Ani ve zprávě delegáta z posledního evropského duelu, který Pražané odehráli v říjnu proti Lyonu, není vůči stavu hrací plochy žádná konkrétní výtka.

Pravdou je, že trávník na Letné bývá často kluzký. Hráči s tím mívají problémy, i ti domácí. Platilo to třeba i ve zmíněném střetu s Estonskem. To je ale daň za to, že Sparta plochu před každým zápasem výrazně kropí. Důvod je zjevný: snaha hřiště zrychlit a vytvořit si tak co nejlepší podmínky pro svižný a kombinační fotbal.

Možností, jak kvalitu plochy ještě pozvednout, by mohla být kompletní výměna podloží. I tuhle variantu v klubu zvažují.

„Bavíme se o tom, je samozřejmě primárně v našem zájmu, abychom měli hřiště co nejkvalitnější. Zároveň si moc vážíme práce všech našich trávníkářů, kteří se o plochu starají,“ uzavírá Kasík.