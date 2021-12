Uhrin: Jarošík nesmí být hodný, jinak na něj budou zlí ostatní

Byla to v podstatě sebevražedná fotbalová mise. Ale zároveň první trenérské angažmá v lize. Jiří Jarošík se na konci září rozhodl, že do toho půjde a přijme nabídku Teplic – i s rizikem, že nemusí navzdory vší snaze odvrátit pád do druhé ligy. Ten akutně hrozí: po sedmi porážkách v řadě od Jarošíkova nástupu je tým stále poslední s pouhými pěti body. Měl se čtyřiačtyřicetiletý majitel titulů ze čtyř evropských soutěží, jenž jako hlavní kouč zatím vedl jen Ústí nad Labem, Celje a Prostějov, lépe rozmyslet? A co musí na severu Čech udělat? O tom hovoří ve speciálním videotématu zkušený trenér Dušan Uhrin mladší, jenž Jarošíka vedl ve sparťanském béčku.