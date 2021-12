Pracovat pro vás je šílený, psal Berbr Nezmarovi. A pak čekal na vyrovnání

„Já léta kamarádím s Honzou Nezmarem, který je zase velký kamarád s Romanem Rogozem, stejně jako já, takže se občas sejdeme ve třech a meleme. Teď Honza přišel do Slavie a já měl tou dobou na krku reprezentaci. Začal jsem s ním proto komunikovat, v nároďáku bylo šest sedm slávistů. A Honza mi říká: Hele, všechno je to ok, ale musíš říct mému šéfovi, že se budeš se mnou stýkat. Já povídám: Ty jo, to nejde, vždyť po mně jde… Ale nakonec jsme se loni dvakrát sešli. A krom příjemného jednání nic zajímavého. Je udělaná tlustá čára. Teď to funguje tak, že já se domlouvám s Honzou, on jde za ním a přes něj mi pan Tvrdík odpovídá. Ve věci reprezentací, stadionu. A směrem k veřejnosti o sobě mlčíme. Já jsem tedy na něj nikdy nereagoval a teď jsem rád, že z jeho strany je taky klid.“