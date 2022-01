Dilema Plzně: Káčer si říká o comeback do sestavy. Tvrdě pracuje, říká Guľa

V květnu uplynou dva roky, co rozšířil kádr Viktorie Plzeň. Miroslav Káčer (25) přišel jako volný hráč ze Žiliny, odkud si jeho a stopera Filipa Kašu vytipoval tehdejší západočeský trenér Adrian Guľa. Na startu zimní přípravy trenérům signalizuje, že tuhý boj o místo v kádru nevzdává. S bilancí dvou branek a dvou asistencí ukazuje, že může být platný. Přesvědčí stávající trenérský štáb, aby ho na jaře zařadili do zápasové rotace, nebo odejde na hostování?

Pětadvacetiletý záložník nemá lehkou pozici. V Plzni kroutí druhou sezonu, ale z nejrůznějších důvodů stále nepatří do nejužšího výběru hráčů pro základní sestavu. V úvodu přípravy proti Písku (8:0) a Příbrami (6:0) nasbíral za dva poločasy dvě asistence a dva góly, předvedenými výkony na sebe upozornil. Trenéři nyní řeší dilema, jak s pohyblivým polařem naložit pro jarní finiš sezony.

V obrovské konkurenci středových hráčů slovenský záložník dosud sbíral v Plzni spíš menší štěky, než aby se stal oporou. Káčer ale neklesá na mysli, dál tvrdě pracuje a věří, že se situace zlepší. „Jsem rád, že se mi daří, co se týká statistik. V Plzni to není jednoduché. Ale budu se snažit udělat všechno pro to, abych se do sestavy dostal,“ tvrdí drobný, ale velmi pohyblivý a v poli nepříjemný hráč.

Káčer naskočil na podzim pouze do osmi ligových zápasů, odehrál 430 minut s bilancí jedné braky a jedné asistence. Praxi sbíral i ve třetiligovém béčku, kde zvládl pět zápasů a vstřelil tři branky. V Plzni nad ním nelámou hůl. Minulý i stávající trenérský štáb oceňuje, že Káčer nebrblá, dál tvrdě pracuje a zůstává připravený, kdykoliv tým potřebuje.

„Věděl jsem, proč ho chci, že může pomoct nejen mně, ale celkově Plzni. Podle takové perspektivy hledáme hráče. Miro má charakter, je pracovitý, určitě má také věci, na kterých musí pracovat. Ale je to velmi platný hráč i do takového mužstva, jako je Plzeň,“ říká pro deník Sport slovenský kouč Adrian Guľa, který Káčera spolu s Kašou na jaře 2020 přiváděl.

Během první koronavirové uzávěry Viktoria využila situace v Žilině, kde majitel Jozef Antošík poslal klub do likvidace a patnácti hráčům zrušil smlouvy. Mezi nimi byly i dvě opory tehdejšího kádru slovenského týmu. „Pořád si myslím, že to byl dobrý tah, vzít ho do Plzně. Reagovali jsme na trh. Prakticky volný hráč takových kvalit s charakterem je velmi zajímavý,“ argumentuje Guľa.

Sedět na lavičce, případně sledovat zápasy z tribuny, nelze donekonečna. Káčerův kontrakt v Plzni vyprší v létě 2023, řešením může být i jarní hostování, aby nasbíral víc zápasových minut. „Není to jednoduché pro žádného hráče. Ale on je charakterní hráč. Tvrdě pracuje a počká si na šanci. Když ji dostane, dokáže s ní naložit a mužstvu pomoct. Tak tomu bylo i za nás. Bohužel se během našeho společného působení v Plzni zranil, ale jinak bývá velmi odolný. Charakter je velmi podstatný. Můžou vám vypadnout z různých důvodů hráči a on je připravený pomoct. Druhá věc jsou nároky na ještě vyšší level. Ale věřím, že se prosadí,“ přidává Guľa.

Takže nechat v kádru a držet konkurenci pro střeďáky Buchu, Kalvacha, Janoška, případně ofenzivněji laděné Sýkoru, Čermáka a Šulce, kteří pod Bílkem nastupují častěji?

„Je tam silně konkurenční prostředí, v Plzni si musí vyhodnotit, jestli je potřebné, aby šel jinam, nebo ještě vydržel,“ míní Guľa. „Jeho devizou je pracovitost, ochota podstupovat diskomfortní souboje, pracovat box to box (od vápna k vápnu), to je pro každého trenéra vděčný typ hráče. Když je to dobře poskládané, tak s Kalvim (Lukášem Kalvachem) nebo Buchym (Pavlem Buchou), případně se Sýkorou, Šulcem, což jsou nadstandardní hráči, může velmi dobře do sestavy zapadnout,“ dodává slovenský kouč, který po ukončení angažmá v Plzni přijal nabídku z Polska a aktuálně vede Wislu Krakov.