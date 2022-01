Potvrzeno. Ferencváros představil Basseyho. Bude nám chybět, ví Horejš

Zvykejte si: Fortune Bassey, Ferencváros Budapešť. Nigerijský útočník definitivně přestoupil z českobudějovického Dynama do týmu maďarských šampionů. „Bude nám chybět, na druhou stranu za tyhle peníze odsud nikdy nikdo neodešel,“ smířeně poví budějovický trenér David Horejš. Přestupová suma se podle informací iSport.cz pohybuje kolem 37 milionů korun.

Zůstal po něm kráter. Tedy jen metaforicky, na Střeleckém ostrově žádnou díru v zemi neuvidíte. S Fortunem Basseyem zmizelo devět podzimních gólů, Českým Budějovicím zamával jeden z nejlepších střelců FORTUNA:LIGY. Už se rozkoukává na nové adrese: od pondělí definitivně patří slavnému Ferencvárosi, dvaatřicetinásobnému mistrovi Maďarska. Pikantní je, že z Budějovic odešel za víc než třeba klubové legendy Karel Poborský či Karel Vácha v devadesátých letech minulého století.

„Před sezonou by tomu nikdo nevěřil,“ usmívá se David Horejš, kouč Dynama. Jen pro připomenutí: útočníkem číslo jedna měl být Michal Škoda, letní posila z Mladé Boleslavi. A Bassey, jenž se vracel z všedního hostování ve druholigové Vlašimi? Maximálně žolík.

Nakonec to bylo přesně obráceně. Třiatřicetiletý Škoda z lavičky sledoval řádění o deset let mladšího nigerijského esa, které se nedalo zastavit. Bassey se trefil třeba proti Plzni, v obou zápasech s Olomoucí a dvěma údery pomohl k pohádkovému obratu se Slováckem: Dynamo navzdory oslabení senzačně vymazalo dvougólové manko a vyhrálo.

„Po povedeném podzimu jsme tušili, že Fortuna asi neudržíme,“ přiznává Horejš. Špitalo se o zájmu obou slavných pražských „S“, ovšem nejvíc nabídl Ferencváros. Z čistě sportovního hlediska: Basseyův odchod do ciziny je pro Dynamo výhodnější i proto, že neposiluje českou konkurenci.

Objev podzimu: Bassey, Jurečka či někdo zcela jiný?

„Je pravda, že bych asi neměl radost, kdyby nám dal dva tři góly,“ zasměje se Horejš, jenž Basseye vynechal z obou zimních přáteláků. „Během půl roku udělal obrovský progres a řekl si o velký přestup. A ani ten nemusí být poslední, protože fotbalem obrovsky žije a dělá maximum pro to, aby se neustále zlepšoval.“

V Česku se zastavil na tři roky. Na začátku by v něm čarostřelce za takřka milion a půl eur eur viděl málokdo. Jen si projděte jeho štace: béčko Bohemians, ČFL v Radotíně a druholigové Ústí nad Labem. Láska na první pohled to nebyla ani v Budějovicích, o hostování ve Vlašimi už byla řeč. „Fortune nikdy nezatrpkl, makal na sobě a odměnil se báječným loňským podzimem,“ chválí Horejš. „I na tréninku z něj šel strach, měl fantastickou fazonu.“

Zatímco budějovický boss Vladimír Koubek už může přemýšlet, co udělá s balíkem peněz z Maďarska (nabízely by se třeba investice do mládeže, z které chce Dynamo v budoucnu zásadně těžit), trenér Horejš počítá už druhou zimní ztrátu. Mladého stopera Maksyma Talovierova si vybrala Slavia a teď černobílý tým hledá novou jedničku na hrot útoku.

Rýsuje se druhá šance pro veterána Škodu a zajímavou volbou může být plzeňský host Ondřej Mihálik, jenž na podzim hrál většinou pod hrotem či na křídle. V přípravě se mu zatím daří náramně: vstřelil dva z tří budějovických gólů. Na hrotu může kmitat též slávista Mick van Buren, to je ovšem pro Horejše spíš křídlo. Pak je tu ještě Patrik Brandner, který na podzim stihl pouhých 449 ligových minut.

„Se všemi pracujeme tak, abychom dokázali Fortuna nahradit. Jeho příběh je velkou motivací pro ostatní kluky: před sezonou neměl nic jistého – a teď je ve Ferencvárosi. Pochopitelně neslibuju, že znovu najdeme devítigólového střelce, i když povést se to může,“ vykládá Horejš. Vyloučit se nedá ani zimní nákup nového útočníka, ale… „Nechceme někoho přivést jen tak, musí to pro nás mít smysl. Pokud nebudeme o posile všichni přesvědčení, půjdeme do jara v nynější sestavě.“