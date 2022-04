Belgičan z Liberce po nule překvapil češtinou: Pro tohle jsem roky makal

Strašně moc hlavičkových soubojů a vysokých balonů. Jaká taková premiéra je?

„Je to náročné. A jak to byl první zápas, nechtěl jsem moc chodit do soubojů, spíš jsem čekal na lajně. Kluci to odbojovali a gól jsme z toho nedostali, takže jsem rád.“

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte?

„Ve čtvrtek mi to říkali Marek Čech a trenér Kozel, že budu chytat. Trenér se ptal, jestli jsem nachytaný, a byl jsem. Říkali mi, že nemusím dělat nic těžkého, jen to, co umím. A že musím dobře mluvit a být v klidu.“

Na šanci v lize jste čekal dlouho. Nebyl jste nervózní?

„Už jsem tu tři a půl roku a kvůli tomuhle jsem pracoval. Nervózní jsem trošku byl, ale ne víc než na Slovensku nebo ve Vlašimi.“

Který zákrok byl nejtěžší?

„Ten první, proti střele Bartka. Nečekal jsem ho a najednou to letělo.“

Ve druhém poločas byla velká strkanice. Domácí chtěli roh…

„Nevím, jestli jsem míč trefil, nebo netrefil (ukazuje si na sevřenou pěst). Možná jsem to tečoval, ale fakt nevím. A v tom chumlu mi to pak bylo jedno.“

Ďolíček je známý svou specifickou atmosférou a fanoušky. Vnímal jste to během zápasu?

„Jo, v prvním poločase to bylo hodně slyšet (Vliegen chytal pod kotlem Bohemians), ve druhém trošku míň. Ale bylo to hezké.

Překvapil jste nás skvělou češtinou. Jak jste se ji naučil?

„Chtěl jsem se ji naučit, protože mám českou přítelkyni.“