Přípravy: Sparta - Rijeka 2:0. Kuchtův debut, první gól Daňka. Vyhrál i Baník

V základní sestavě Sparty nastoupila i jedna z letních posil Kuchta, který si v novém působišti odbyl debut. Český reprezentant, který přišel na Letnou na roční hostování s opcí z moskevského Lokomotivu, kam přestoupil v lednu z týmu úhlavního sparťanského rivala Slavie, odehrál úvodní dějství.

V prvním poločase hrozili zejména Pražané, ale žádná z šancí se neujala. To se změnilo až v 55. minutě, kdy jiná letní posila Daněk střelou z první ve vápně otevřel skóre. O šest minut později zvýšil z pokutového kopu Juliš.

Svěřenci dánského trenéra Priskeho navázali na vítězství nad druholigovými celky Duklou Praha (2:1) a Opavou (3:0). V Rakousku se ještě utkají s domácím Wolfsbergerem a maďarským Paksi. Novou soutěžní sezonu Sparta odstartuje 21. července doma úvodním soubojem 2. předkola Evropské konferenční ligy proti norskému mužstvu Viking Stavanger.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 55. Daněk, 61. Juliš Hosté: Sestavy Domácí: Holec – Mejdr, Zelený, Hancko, Hojer, Pešek, Fortelný, Sadílek, Daněk, Haraslín, Kuchta. Hosté: Labrovič – Vranačič, Haris, Jurišič, Hodža, Obregon, Ampem, Vukčevič, Selahi, Pavlovič, Krešič. Rozhodčí Stadion Sportzentrum Landskron

SESTŘIH: Sparta - Opava 3:0. Hladká výhra, Kuchta ještě nehrál Video se připravuje ...

SESTŘIH: Sparta - Dukla 2:1. Priskeho vítězná premiéra, Letenští otočili. Hrál i Sadílek Video se připravuje ...

Vyhrál Baník i Olomouc, Boleslav si zastřílela

Mladá Boleslav rozhodla o vítězství nad Východočechy už v prvním poločase. Nejdříve se dvakrát po sobě trefil Donát a po něm Šimek. Krátce po změně stran stanovil konečné skóre Pech.

Olomouc v předchozích dvou přípravných zápasech s druholigovými celky podlehla Vyškovu (2:3) a remizovala s Prostějovem (0:0), navíc nestačila na Žilinu (1:3). Proti Jihlavě ale Hanáci už nezaváhali. Jejich úvodní gól zařídil Růsek, ve druhé půli se prosadili Chvátal a Košťál.

„Výhru určitě nechceme přeceňovat. Pořád je to třetí týden přípravy. Samozřejmě jsem rád, že jsme zápas výsledkově zvládli. I když to trochu pokulhávalo v nárocích, které na tým máme, zejména pokud jde o přesnost a rychlost v rozhodování,“ citoval klubový web trenéra Olomouce Václava Jílka.

Liberec nad Duklou vedl po necelé půlhodině hry Rondičovou zásluhou. Pražané srovnali po přestávce díky Hodkovi. Slovan neprohrál v přípravě ani počtvrté.

„Určitě větší spokojenost byla dnes s první půlí, kdy si myslím, že to mělo úroveň z obou stran. Druhý poločas, do hromadného střídání soupeře, to vypadalo ještě slušně. Ale pak jak oni nastoupili čerství, tak naše druhá sestava se s tím vyrovnávala velmi těžce. Dukla vyrovnala naprosto zaslouženě, takže s tím výkonem ve druhé půli určitě být spokojenost nemůže,“ uvedl trenér Severočechů Luboš Kozel.

Ostrava sehrála už pátý přípravný zápas a opět v něm nenašla přemožitele. Proti Líšni zařídil její triumf dvěma góly v úvodním dějství dvacetiletý záložník Petr Jaroň. První trefu zaznamenal z penalty.

Také Zlín má za sebou stejný počet přípravných duelů jako Baník a rovněž bez prohry. Za „Ševce“ se proti Vyškovu krátce po sobě v první půli prosadili Jawo a Fantiš, v závěru utkání pak skóroval ještě Chwaszcz.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 28. Jaroň P., 44. Jaroň P. Sestavy Domácí: Shevchuk – Pašek, Jeřábek, Laczko, Lutonský, Ulbrich, Matocha, Černín, Machalík, Sokol, Zikl Hosté: Hrubý – Boula, Šedič, Frydrych, Buchta, Pojezný, Jaroň P., Budínský, Sanneh, Tijani, Cienciala Rozhodčí Stadion Stadion SK Líšeň

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28. Jawo, 31. Fantiš, 89. Chwaszcz Hosté: Sestavy Domácí: Bachůrek (46. Dostál) – Fillo (46. Vukadinović), Kolář (25. Simerský), Procházka, Bartošák (46. Kulíšek) – Drame (25. Reiter), Didiba, Janetzký, Bobčík, Číž (25. Jawo) – Fantiš (46. Chwaszcz). Hosté: Rozhodčí Stadion Fotbalový areál Vlastislava Marečka, Zlín

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17. Donát, 26. Donát, 43. Šimek, 47. Pech Hosté: Sestavy Domácí: Polaček (62. Lichtenberg) – Fulnek, Šimek (77. Coňk), Suchý (62. Jahić), Karafiát (62. Rolinek) – Pech (62. Látal), Donát (46. Dancák), Matějovský (62. Darmovzal), Vaníček (46. Preisler) – Ladra (62. Stránský), Mašek (77. Dufek) Hosté: Budinský – Halász, Míka (46. Toml), Vlček (72. Tischler), Kurka (46. Svoboda) – Mareš (46. Solil), Tischler (61. Sang-hjuk), Vacek (46. Hlavatý), Chvěja (46. Hanč), Sychra (46. Helešic) – Huf (46. Černý) Karty Domácí: Fulnek Rozhodčí Starý – Slavíček, Novák Stadion Městský stadion Mladá Boleslav Návštěva 170 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12. Růsek, 55. Chvátal, 85. Košťál Hosté: Sestavy Domácí: Digaňa – Poulolo, Beneš (57. Vraštil), Jemelka (57. Slavíček) – Chvátal (57. Košťál), Navrátil (57. Šíp), Greššák (57. Sedlák), Breite (57. Langer), Zorvan (57. Zlatohlávek), Zmrzlý (57. Sláma) – Růsek (57. Chytil). Hosté: Jágrik – Vedral, Gabriel, Selnar, Tureček, Peřina, Svoboda, Piško, Lacko, Fila, Tall. Rozhodčí Stadion Slatinice