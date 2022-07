Zájemci o Hradec. Do klubu chce vstoupit i boss hokejových Pardubic

O vstup do městského prvoligového fotbalového klubu FC Hradec Králové mají zájem podnikatelé Petr Dědek a Vlastimil Sehnal. Vyplývá to z úterního oznámení radnice o předběžných tržních konzultacích pro výběr provozovatele nyní budovaného fotbalového stadionu. Město uvedlo, že Sehnal a Dědkem vlastněná firma D&D ELEKTROMONT projevila zájem o strategické partnerství s fotbalovým klubem.

Město řeší, jak stadion, který má být hotový v červnu 2023, provozovat. Vyloučena není varianta, že by stadion provozoval případný budoucí strategický partner klubu, přičemž tendr na provozovatele stadionu by město spojilo s výběrem strategického partnera klubu. Proto město k účasti na konzultacích oslovilo Sehnala i Dědkovu firmu.

Dalšími oslovenými jsou samotný klub FC Hradec Králové jako budoucí významný uživatel stadionu a provozovatelé multifunkčních arén ve třech největších českých městech, a to firmy Bestsport, Kometa Group a Vítkovice Aréna. Do předběžných tržních konzultací se však může do 7. srpna přihlásit kdokoliv další.

Na základě informací z konzultací město nastaví podmínky a požadavky ve výběrovém řízení na provozovatele arény, za niž město zaplatí 631 milionů korun bez daně.

Vrchlabský podnikatel Dědek je vlastníkem extraligového hokejového klubu Dynamo Pardubice. Jeho firma D&D ELEKTROMONT je s firmami Strabag a Geosan Group součástí konsorcia, které fotbalový stadion v Hradci Králové staví.

Sehnal byl v minulosti předsedou představenstva prvoligového fotbalového klub 1. FC Brno a také senátorem za ODS v obvodu Blansko. V roce 2017 založil politické hnutí Sportovci.

Město v červnu oznámilo, že před vypsáním soutěže na prodej FC Hradec Králové si klub nechá ocenit u liberecké firmy 1. Znalecká. Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) tehdy uvedl, že podnětem k vypsání soutěže na prodej a ocenění klubu je to, že se začali objevovat zájemci, kteří by do klubu chtěli vstoupit. Jména konkrétních zájemců tehdy neuvedl. Město vlastní 100 procent akcií klubu.

Zatím poslední vážné jednání o prodeji klubu se odehrálo v roce 2017. O majetkový vstup do klubu se tehdy ucházeli bývalý reprezentant Ivo Ulich a na něj napojená skupina tří podnikatelů, investiční skupina kolem italského podnikatele Alessandra Barilliho a hradecká společnost Koncedo. Nejdál se dostala jednání s Ulichovou skupinou. Zastupitelé ale Ulichův vstup do klubu nakonec v červnu 2017 odmítli. Podnikateli navržená smlouva byla podle nich pro město nevýhodná.

FC Hradec Králové v uplynulém ročníku první ligy skončil jako nováček na šestém místě. V posledním účetním roce od 1. července 2020 do 30. června 2021, kdy klub ještě působil ve druhé lize, skončilo jeho hospodaření ztrátou 3,6 milionu korun. Vlastní kapitál FC Hradec Králové ke konci loňského června činil 35 milionů korun. Město klubu ročně dává dotaci kolem 40 milionů korun.