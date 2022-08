Ševčík se líbí Spartě i Svědíkovi. První ligový gól si klenot Zbrojovky vykřičel

Proto ho má Sparta vysoko na seznamu budoucích posil. Je silný na balonu, nezmatkuje – a má čísla. Už i v nejvyšší soutěži. Devatenáctiletý záložník Michal Ševčík vstřelil první gól nové sezony FORTUNA:LIGY, vedle útočníka-nahrávače Jakuba Řezníčka byl nejvýraznější postavou Zbrojovky proti nabušenému Slovácku (2:2). Jeho schopnosti zaujaly také kouče soupeře. „Výborný hráč, ale to víme. Takoví nejsou zadarmo. Já bych chtěl z ligy hodně hráčů, ale bohužel. Je to otázka ekonomiky,“ konstatoval s hořkým pousmáním Martin Svědík.

Co řekl po svém prvním duelu v nejvyšší soutěži v základu samotný Ševčík?

O síle Slovácka.

„Jeho kvalitu jsme znali a myslím, že jsme se na to dobře připravili. Když vedete 2:1, v hlavě jsou myšlenky na výhru. Chtěli jsme vyhrát, ale nakonec asi bod dobrej. Pro diváky to byl podle mě naprosto fantastický zápas, který přidá našemu sebevědomí.“

O svém gólu na 1:0.

„Na Řezňu jsem křičel asi čtyřikrát „Kubo“. Chtěl to dát někam na vápno. Tuším, že tam byl Hrabe. (Matěj Hrabina). Dal mi to krásně a i dotek mi celkem vyšel. Upřímně jsem to chtěl co nejvíc propálit. Nikam jsem nemířil, už jsem byl blízko. Dávat technickou střelu by nebylo úplně ono. Nakonec to prošlo mezi nohama, ale to už jsem nějak neřešil.“

O svém výkonu.

„Do gólu jsem byl takovej nervózní. Na balonu jsem ani moc nechtěl vymýšlet. Postupem času šlo sebevědomí nahoru, ten gól mi strašně moc pomohl.“

O hře pod tlakem.

„Každý dotek jsem si musel dát přesně, jak jsem chtěl, jinak bych o balon přišel. Byla to další zkušenost, která mě posune dál.“

O taktickém plánu.

„Nechtěli jsme jenom čekat na to, co oni udělají. Taky jsme chtěli vymýšlet, presovat. Myslím, že jsme rovnocenný soupeř a ukázalo se to. Když jsem se s někým bavil, říkal jsem, že jsme si asi schovávali góly do ligy. Doufám, že se to povedlo a budeme v tom pokračovat. Že jsme se nevystříleli.“

O nervech.

„Posledních asi deset minut jsem stál na střídačce a každý dotek soupeře nebo náš jsem hodně prožíval. Na stadionu byla nejlepší atmosféra, ve které jsem zatím hrál.“

O dalším utkání v Olomouci.

„To, že vyhrála Olomouc na Baníku, neznamená, že bychom měli mít strach.“

