Slovácký spasitel Daníček: Cítil jsem výhru od rozcvičky. Hradec pochválil

Jak jste viděl zápas?

„Škoda, že jsme v prvním poločase nedotlačili nějaký balon do brány. Druhý začal vyloučením, což utkání asi hodně ovlivnilo. Prvních patnáct, dvacet minut jsme si s tím poradili docela dobře, dostávali jsme se tam. Ale posledních dvacet minut už to z naší strany tak dobré nebylo. Měli jsme být aktivnější na balonu, abychom přidali druhý uklidňující gól. Takhle jsme to museli držet až do poslední minuty. Brankář Reichl předváděl fantastické zákroky. Třeba jak vytáhl střelu Míši Trávníka za šestnáctkou anebo na zadní tyči. Hodně dlouho je držel v naději na bodový zisk.“

Když jste viděl, jak neproměňujete šance a jak chytá gólman Reichl, měl jste pocit, že vám tam ten den nic nepadne anebo jste věřil, že to musí přijít?

„Spíš platí ta druhá varianta. Cítil jsem od rozcvičky, že to chceme dotlačit do vítězství. Věděli jsme, že to bude hodně soubojový zápas. S Hradcem to tak máme. Věřil jsem týmu, že to zvládneme. Já jsem byl u gólu ve správný moment na správném místě. Viselo to ve vzduchu.“

Nicméně útočník soupeře Daniel Vašulín hrál velice dobře, co?

„Vašulín hraje pořád hodně dobře. Mně se jako útočník líbí. Má výšku, rychlost, udrží balon. Šikovný kluk.“

Vy jste odehrál kompletní porci minut ve čtvrtek na Fenerbahce i nyní. Jste neunavitelný?

„Je to i o práci kondičního trenéra. Baví se o tom s námi, vidí po měřeních naše výsledky. Sleduje nás dlouhodobě a ví, kdy nám můžou naložit a kdy naopak prostřídat. Zatím nejsem unavený.“

Bylo tempo nižší než proti Fenerbahce?

„Asi jo. Fenerbahce je silné na balonu. Proti Hradci to bylo o soubojích. Úplně odlišné zápasy.“