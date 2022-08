(Ne)slavné přestupy Čechů z ciziny do Sparty: bouřlivák, žolík i hořké konce

Video se připravuje ... Všechny cesty z ciziny vedou do Sparty! Jen za posledních 20 let přivedl pražský klub do kádru 45 českých fotbalistů ze zahraničí. Letos v létě padla volba na Jana Kuchtu z Lokomotivu Moskva a Jakuba Jankta z Getafe. Varováním však pro rudé barvy je, že ne vždy dopadl návrat do vlasti úspěchem. Podívejte se na kompletní přehled jejich předchůdců, mezi nimiž se objevila jména jako Karel Poborský, Tomáš Řepka, Patrik Berger nebo Tomáš Rosický.

2002/03 Karel Poborský (Lazio)

Miroslav Baranek (1. FC Köln) První se sparťanem stal až na sklonku kariéry, druhý byl oblíbencem rudých už v 90. letech. Původně slávista Poborský se oklikou přes Manchester United, Benfiku Lisabon a Lazio zjevil na Letné. S klubem vyhrál mistrovské tituly a hrál Ligu mistrů. Konec však byl hořký. Po neshodách s Jaroslavem Hřebíkem ve Spartě skončil. Zato Baranek, současný vedoucí mužstva Pražanů, prožil lepší okamžiky kariéry v rudém dresu před svým odchodem. Německé angažmá mu nevyšlo. Restart na Letné však také nepomohl. Karel Poborský s šéfem klubu Vladimírem Košťálem po přestupu do Sparty • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

2003/04 Patrik Ježek (volný hráč)

Jiří Rosický (Bregenz)

Jiří Štajner (Hannover) Ročník 2003/04 byl pro Spartu nepovedený. Ligový titul jí sebral Baník a ani na přestupovém trhu se klubu moc nevedlo. Ježek, Rosický i Štajner zapadli do kolonky flopů, které Spartu nikam neposunuly. Jiří Štajner jako zvučná posila z bundesligy vstřelil ve 14 zápasech jen tři góly. Jiří Rosický, současný skaut Pražanů a bratr sportovního ředitele Tomáše, za áčko nezapsal ani jeden soutěžní start. Angažmá nesedlo ani Patriku Ježkovi, který zamířil do Rakouska a nakonec se přes Pasching dostal až do Red Bullu Salcburk. Jiří Štajner po konci v Hannoveru oblékl dres Sparty • Foto MAZAC PAVEL / Sport

2004/05 Aleš Urbánek (Spartak Moskva)

Jan Šimák (Bayer Leverkusen) Zastavme se u fotbalového bohéma. Spojení levačky a mozku Jana Šimáka přivádělo na svět kouzelné věci. Ovšem jakmile opustil hřiště, nikdo si nemohl být ničím jistý. Démon alkohol spoutal šikovného záložníka do svěrací kazajky. V létě 2005 kvůli alkoholu nedorazil Šimak na start přípravy. Klub mu přesto nabídl pomoc, prodloužil smlouvu a zařídil protialkoholní léčbu. Problémy se však nepodařilo definitivně odbourat. V létě 2007, poté co byl na jaře vyřazen z A týmu Sparty, se vrátil znovu do Německa. Jan Šimák v dresu pražské Sparty • Foto Pavel Lebeda / Sport

2005/06 Martin Hašek (Dynamo Moskva)

Tomáš Řepka (West Ham)

Adam Petrouš (Kazaň) Když se na Letné zjevil stoper s vizáží drsňáka, bylo v Česku rušno. A Tomáš Řepka se činil. Dobré výkony prokládal svými „blikancemi“ a nakonec i proto z toho byly za pět let jen dva mistrovské tituly. O ten poslední se však postaral vítězným gólem v posledním ligovém kole. Konec měl však hořký – klub se v prosinci 2011 rozhodl pro ukončení spolupráce. Tomáš Řepka pózuje s dresem Sparty • Foto Pavel Mazáč / Sport

2006/07 Pavel Mareš (Zenit)

Pavel Horváth (Vissel Kobe)

Tomáš Jun (Trabzonspor) Mistrovské posily. Především levonohý středopolař Pavel Horváth udělal pod trenérem Michalem Bílkem velkou parádu. Sparta v daném ročníku oslavila double (vítězství v lize i v poháru). Ve druhé sezoně už ale tak úspěšná nebyla a když došlo k incidentu mezi hráčem a fanoušky po vítězném finále, dospěl k rozhodnutí, že Spartu opustí. Vydal se do Plzně, se kterou získal tři tituly a zahrál si Ligu mistrů. Pavel Horváth po přestupu do Sparty na Letné • Foto Jan Hrouda / Sport

2007/08 Tomáš Sivok (Udinese) V lednu 2007 přestoupil ze Sparty do Udinese. V lednu 2008 se vrátil zpátky na Letnou, ovšem jen na hostování. Stoperskou dvojici vytvořil s Tomášem Řepkou a po sezoně se znovu vrátil do Itálie. Tomáš Sivok v dresu pražské Sparty • Foto Michal Beránek / Sport

2008/09 Jaromír Blažek (Norimberk)

Patrik Berger (Aston Villa)

Štěpán Kučera (FC Bruggy) Neslavné návraty. Obstál pouze brankář Jaromír Blažek. Kdežto Patrik Berger se v rudém dresu vyloženě trápil. A to především kvůli zdravotním potížím, které slavné jméno často vyřazovaly ze hry. V první sezoně ještě odehrál přes 20 zápasů, ale následující ročník už jen tři. Patrik Berger zamířil s Aston Villy do Sparty • Foto Jaroslav Legner / Sport

2009/10 Libor Sionko (Kodaň)

Erich Brabec (Ankaraspor)

Luboš Kalouda (CSKA Moskva) Ač Sparta v létě narazila v 3. předkole Ligy mistrů na Panathinaikos Atény, nakonec to pro ni byla úspěšná sezona. Zakončila ji totiž ziskem mistrovského titulu bez jediné ligové prohry. Erich Brabec v dresu pražské Sparty po návratu z Ankarasporu • Foto Beránek Michal / Sport

2010/11 Marek Matějovský (Reading)

Daniel Zítka (Anderlecht)

Ondřej Švejdík (volný hráč)

Tomáš Zápotočný (volný hráč) Co jméno, to pojem. Marek Matějovský podobně jako před ním Tomáš Řepka či Jaromír Blažek vyrostl k lídrům Sparty. I on se výrazně podílel na dosud posledním mistrovském titulu. Nenápadnou posilou byl i Ondřej Švejdík, jenž svého času patřil k oceňovaným stoperům. Důležitou postavou byl i Tomáš Zapotočný, jenž klubu pomáhal v evropských pohárech i na domácí scéně. Marek Matějovský po triumfu v domácím poháru se Spartou • Foto Barbora Reichová / Sport

2011/12 Mario Holek (Dněpropetrovsk)

Jiří Jarošík (Real Zaragoza)

Miroslav Slepička (Dinamo Záhřeb) Paradoxně nejvíce úspěšný byl ten, od kterého se čekalo nejméně. Zatímco Jiří Jarošík i Miroslav Slepička po návratu do rudých barev na výrazný úspěch nedosáhli, Mario Holek se po přesunu ze zálohy do obrany stal důležitým článkem pro zisk mistrovského titulu v sezoně 2013/14. Jiří Jarošík v dresu Sparty • Foto Mazáč Pavel / Sport

2012/13 Roman Bednář (volný hráč) Oblíbený žolík Vítězslava Lavičky. Jedničkou v útoku byl jednoznačně David Lafata, ale jakmile to na hřišti drhlo, přišel holohlavý uragán a pomohl týmu zvrátit zápas. Byl členem mistrovského kádru z roku 2014. Roman Bednář vášnivě oslavuje gól v dresu Sparty • Foto Barbora Reichová / Sport

2013/14 Lukáš Mareček (Anderlecht)

Tomáš Ujfaluši (Galatasaray)

Kamil Vacek (Chievo Verona)

Bořek Dočkal (Rosenborg)* Poslední mistrovská sezona! Výrazně k ní přispěl příchod někdejšího slávisty Bořka Dočkala. Okamžitě se dostal do základní sestavy Vítězslava Lavičky. Postupně navíc přerostl v lídra Sparty a převzal i kapitánskou pásku. To už se ovšem nedá říct například o angažmá Tomáš Ujfalušiho. V rudém dresu kvůli zranění nezasáhl ani do jednoho ligového utkání a ligový titul mu tak unikl. *Bořek Dočkal se vrátil na Letnou i podruhé – z Číny v roce 2019 Tomáš Ujfaluši po přestupu do Sparty • Foto Barbora Reichová / Sport

2014/15 Václav Kadlec (Eintracht Frankfurt)**

Marek Štěch (Yeovil)

David Bičík (Karsiyaka) Motivace dostat se na domácí EURO do 21 let a prodat se, byla pro Václava Kadlece obrovská. Obzvlášť, když v Německu nehrál. Do Sparty přišel na jarní část a řádil jako utržený. Ve 13 zápasech vstřelil devět branek. I tak skončili Pražané pět bodů za mistrovskou Plzní. V létě se navíc na šampionátu zranil a z kýženého přestupu sešlo. Marek Štěch se nakonec vrátil zpátky do Anglie a David Bičík se postupně převtělil do role trenéra brankářů. ** Václav Kadlec původně hostoval z Frankfurtu, poté přestoupil do Midtjyllandu a nakonec ho Sparta definitivně vykoupila z Dánska zpátky v roce 2016. Václav Kadlec se raduje ze vstřeleného gólu • Foto Pavel Mazáč / Sport

2015/16 Petr Jiráček (Hamburk)

Ondřej Mazuch (volný hráč) Dva nepovedené návraty. Se Spartou si zahráli čtvrtfinále Evropské ligy, ale to bylo z jejich působení na Letné vše. Po sezoně se Jiráček pakoval na hostování do Jablonce. Mazuch přicházel do Sparty po vleklém zranění kolene. Jakmile byl fit, zapojil se s Letenskými i do soutěžních zápasů. Byl u slavných skalpů Interu Milán či Southamptonu. Nakonec vydržel necelé dva roky a zamířil na Ostrovy, kde se upsal Hullu. Petr Jiráček po přestupu do Sparty • Foto Pavel Mazáč / Sport

2016/17 Michal Kadlec (Fenerbahce )

Tomáš Rosický (Arsenal) Dva zvučné návraty. Oba s hořkým koncem. Rosického dál nepustilo chatrné zdraví a už nechtěl dál podstupovat návraty na fotbalový trávník. Po návratu na sebe upozornil gólem do sítě Karviné. Ale to bylo vše. Na konci roku 2017 už toho měl plné zuby a oficiálně hráčskou kariéru ukončil. Kadlec sice dohrál i druhou sezonu, ale Sparta v něm už dál neviděl potenciál. Odešel tak do rodného Uherského Hradiště, v jehož dresu se stal velkou oporou a v minulé sezoně s klubem vyhrál MOL Cup právě proti Letenským. Tomáš Rosický po návratu do Sparty zapózoval s dresem na Letné • Foto Dominik Bakeš / Sport

2019/20 Martin Graiciar (Fiorentina) Dorazil, aby ve Spartě rozšířil ofenzivní varianty a restartoval kariéru, která v Itálii uvadla. Nestalo se. Na Letné se nedokázal prosadit, často navíc nehrál na pozici útočníka a klub s ním po hostování už nehodlal dál spolupracovat. Martin Graiciar v dresu pražské Sparty • Foto Barbora Reichová / Sport

2020/21 Ondřej Čelůstka (Antalyaspor)

Ladislav Krejčí (Boloňa)

David Pavelka (Kasimpasa) Přebudované mužstvo potřebovalo nové lídry. Na Letné si stanovili, že musí přivést reprezentanty. Nakonec v létě dorazili Ladislav Krejčí z Boloni, Ondřej Čelůstka z Antalyasporu a David Pavelka z Kasimpasy. K výraznému úspěchu však trio zkušených hráčů Spartu nepřivedlo. S Krejčím klub už nadále nepočítá. Pavelka se i kvůli zraněním propadl mezi náhradníky a Čelůstka rovněž kvůli opakujícím se zdravotním trablům není k dispozici. Ladislav Krejčí se vrátil do Sparty z italské Boloni • Foto Pavel Mazáč / Sport