Další mladé zbraně Slavie. Jurásek a Šmiga (i bratr) jsou příslib, co zlepšit?

Matěj Jurásek se pokusil o devět driblingů, to je fest dobré číslo. Pravda, uspěl pouze ve třetrině případů, ale český fotbal zkrátka volá po takhle „drzých“ hráčích. K tomu poslal dvě pumelice směrem na Jana Hanuše, mimochodem bývalého gólmana Slavie. O mnoho protřelejší borec zasáhl, proto se Jurásek číslo 2 (k tomu se dostaneme) neradoval z první branky v elitní společnosti.

Daniel Šmiga za poločas zvládl dvě střely a tři driblingy, z toho dva úspěšné. Stejně jako Jurásek zaujal, o tom není pochyb. Nakonec jeho jménu slávističtí šéfové věří, vždyť v létě přivedli do kategorie U15 mladšího bratra Jakuba, rovněž útočníka.

„Myslím, že je minimálně stejně talentovaný jako Daniel. Co se týče herního stylu, tak jsou si dost podobní. Mají rychlost, tah na bránu, umí řešit situace jeden na jenoho, k tomu mají dobré zakončení,“ popisuje Michal Kovář, bývalý hráč Olomouce, který Šmigu mladšího ještě na vedl v Baníku.

Ale zpět do Jablonce. Jakub si ještě na ligové zápasy musí počkat. Bratr Daniel s Matějem Juráskem už starty nějaký čas sčítají.

„Byl to pro ně dobrý zápas. Jsou to útoční hráči a my jsme hodně času strávili v ofenzivě,“ chválil prakticky nové tváře trenér Jindřich Trpišovský. „V tom jsou silní. Jsou šikovní s balonem, měli velmi zajímavé akce,“ doplnil.

Jurásek, jmenovec levého beka Slavie, proto číslo 2, se na hřišti objevil i v zápase předkola Konferenční ligy v Čenstochové. Zahrál si necelou půlhodinu a při mizerném výkonu Slavie, jež s Rakówem padla 1:2, byl jedním ze světlejších bodů zpropadeného čtvrtečního večera. „Dostal šanci a ukázal dobré věci,“ hodnotil Trpišovský.

Aby podobných možností bylo více, musí oba elévové červenobílého kádru ještě pár věcí dohnat. Jde o takovou slávistickou mantru. Šmiga s Juráskem ještě nejsou podle kouče připraveni po fyzické stránce. „Musí zlepšit intenzitu hry, chování v soubojích, aby nebyli ztrátoví. Vidí , na čem mají pracovat, ale jsou to jedni z nejzajímavějších hráčů,“ vykládá trenér.

Daniel Šmiga

Narozen: 2. ledna 2004 (18 let)

Liga: 6 zápasů/0 gólů

V sezoně: 1 zápas, 45 minut

Post: Útočník

Zajímavost: Do Slavie v létě přišel také jeho bratr Jakub, rovněž útočník, který by se měl stát členem týmu kategorie U15, tedy starších žáků.

Matěj Jurásek

Narozen: 30. srpna 2003 (18 let)

Liga: 11 zápasů/0 gólů

V sezoně: 2 zápasy, 109 minut

Post: Záložník

Zajímavost: Na levé straně obrany Slavie nastupuje David Jurásek, jde však jen o shodu jmen. Byť jsou oba mladí pánové z Moravy, bratři nejsou.