Dloubák: Sparta ještě potřebuje hotového hráče. Co Ševčík nebo Frýdek?

V novém díle Dloubáku se podíváme i na to, jestli ještě Sparta potřebuje posily do svého kádru a kdo by týmu mohl pomoci. Na kterých postech mají Letenští problémy a kdo by je mohl vyřešit? Dával by smysl příchod nadstandardních kreativních záložníků Christiana Frýdka či Michala Ševčíka? Kde by měla Sparta zužovat soupisku a jak zatím naložila s přestupy?