Sporná Jirkova ruka: přirozený pohyb vs. chyba. Šmicer vtipně reagoval

Zahrání rukou plzeňské letní posily Erika Jirky ve vlastní šestnátce viděli bezesporu téměř všichni, kteří v sobotu dorazili na Andrův stadion. Neuniklo to ani sudímu Radinovi, jenže i přesto se k nespokojenosti olomouckých hráčů i fanoušků rozhodl hru nepřerušit.

„Nebyl to přestupek proti pravidlům fotbalu podle toho, jak se nyní hra rukou vykládá. Za mě to pokutový kop nebyl, což jsem dostal potvrzeno,“ řekl hlavní rozhodčí zápasu Marek Radina.

Sporný moment po utkání důkladně popsal. „Je to přesně ta situace, o které se teď tak často mluví. Neočekávaný odraz. Když hráč běží, má ruce v přirozeném pohybu, což jste určitě viděli. Ruku jsem viděl, vnímal jsem, že je to v pokutovém území, ale klukům do sluchátka jsem říkal, že je to za mě přirozený pohyb ruky vzhledem k pohybu těla.“

Jiný názor na situaci má řada fotbalových expertů, včetně Vladimíra Šmicera. „Chceš si zpracovat míč, nepovede se ti to, zahraješ ho rukou a hraje se dál,“ nechápal někdejší záložník pražské Slavie či Liverpoolu.

„Nevím, kdo vymýšlí pravidla, ale všichni fotbalisti víme, že jsi dřevák a je jedno, jestli to je na půlce nebo ve vápně,“ glosoval Šmicer.

Trenér olomouckého mužstva Václav Jílek se po zápase k výkonu rozhodčího kriticky vyjádřil. „Byly tam tři věci, které mají jednoznačný vliv na celý zápas. Přitom jsou tam na to čtyři chlapi a nevidí to ani jeden? Pro nás je to bolestivé, cítím křivdu, proto mluvím plamenně. Mrzí mě to,“ uvedl.

„Guláš v pravidlech"

Podobně sporná situace jako kontakt Jirkovy ruky a míče se řešila i po minulém kole. Obránce Michal Tomič ze Slovácka se v remízovém utkání 1:1 se Slavií dotkl míče rukou po skluzu.

Stejně jako plzeňský hráč v pokutovém území a rovněž bez nařízené penalty. „Já to nechápu, dřeváci mají prostě úlevu,“ prohodil tehdy Šmicer s úsměvem v pořadu TIKI TAKA na O2 TV Sport.

Stejný názor měl i bývalý ligový útočník Petr Švancara.Tohle jestli není pokutový kop, za co se bude pískat penalta?“ tázal se nechápavě. „Já se bojím toho, jaký je to s těma rukama zase guláš,“ dodal.