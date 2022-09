Krejčí o lize: Slavia se vykoupila, Gning je jako Bassey. Co chybí dnešní Spartě?

Začněme u Plzně, která jen tři dny po pětigólovém debaklu v Barceloně vyhrála 3:2 v Olomouci. Na ligu přepnula výtečně, viďte?

„Z vlastní zkušenosti vím, že to není jednoduché, Plzeň musím pochválit. Z letních předkol Ligy mistrů si s sebou nese skvělou formu a těží ze širokého kádru, takže trenér Bílek může v lize rotovat sestavou a šetřit hráče. Olomouc měla výhodu, že Plzeň měla v nohách těžký zápas v Barceloně plus cestování, a skoro toho využila. Bylo to atraktivní utkání s pěti góly – a Viktoria ukázala sílu. Ačkoliv se Sigmě dařilo dotahovat, Plzeň si nenechala vítězství vzít a může se v klidu připravit na úterní pokračování Ligy mistrů s Interem Milán.“

Jak moc je pro Plzeň důležité, že se jí daří zastoupit zraněného útočníka Jana Klimenta, jenž na začátku sezony vstřelil pět gólů? V Olomouci se dvakrát trefil Tomáš Chorý.

„Zranění jsou daň za našlapaný program, kromě Klimenta vypadl i záložník Kopic. Naštěstí Plzeň dobře posílila a za zraněné hráče má alternativy. Choras měl v Olomouci speciální motivaci, protože tam hrával, navíc je to gólový hráč. V Barceloně to pro něj bylo těžké, nebyl to zápas o něm. Na druhou stranu, v hodnocení porážky 1:5 správně zaznělo, že to byla bitva dvou světů, která může hráče posunout. Včetně Chorého, který v Olomouci pomohl Plzni dvěma góly.“

Pomohl i obránce Milan Havel s bilancí 1+1.

„Roste zápas od zápasu, je to hráč s výbornou kondicí. Plzeň při zranění Řezníka nemá moc alternativ na pozice krajních obránců, takže Milan hraje skoro všechny zápasy. Zvládá to báječně. Je produktivní, dostává se do finální fáze a je schopný rozhodnout, což u něj dřív nebylo tak běžné. Má reprezentační formu a i u něj musím zdůraznit, že ho můžou posunout těžké zápasy v Lize mistrů.“

Jak se vám líbili hráči z druhého sledu? V Olomouci dostali od začátku šanci obránci Mohamed Tijani s Liborem Holíkem a křídelník Erik Jirka.

„Není to pro ně jednoduché, budují si místo v sestavě. Trenér Bílek věří hráčům, s kterými pracuje delší dobu a s kterými byl úspěšný v minulé sezoně.