Emoce v Ďolíčku: Plzeň chtěla penaltu, puta Mosquera i fanoušek na hřišti

Video se připravuje ... Druhá půle sobotní zápas Plzně na Bohemians (1:1) solidně vygradovala. Hostující favorit přišel o vedení a nakonec měl štěstí, že na horké půdě v Ďolíčku uhrál alespoň bod. Výborně zachytal Marián Tvrdoň, za Bohemians se vytáhl exsparťanský Václav Drchal. Emoce se stupňovaly při pokřicích na Jhona Mosqueru i zákroku na Václava Pilaře, po němž chtěla Viktoria penaltu.

Penalta na Pilaře? Václav Pilař neodehrál v Ďolíčku dobré utkání. Hrubě chyboval před domácím vyrovnáním, když pomalou zpětnou přihrávkou poslal do úniku Václava Drchala. Jeho sólo ještě kryl Marián Tvrdoň, ale po následném rohu už nestačil na další zakončení domácího hrdiny. Pilař byl u dvou dalších nebezpečných akcí – nejdřív po souboji s ním padl v plzeňském vápně Petr Hronek, domácí chtěli penaltu. O chvilku později ležel Pilař v pokutovém území na druhé straně, když si zasekl balon a pak jej srazil stoper Hůlka. Domácí obránce měl štěstí, že před tím, než zasáhl Pilařovu levou nohu, lehce zasáhl balon, přesto se pravděpodobně penalta mohla pískat. „Když jdou dva hráči do hlavy, pak padají a jeden druhého přišlápne, to není penaltový zákrok. Ale když dojde ke kontaktu na zemi jeden na jednoho, to je pokutový kop,“ říkal po utkání plzeňský trenér Michal Bílek. Bohemians - Plzeň: Hosté chtějí penaltu. Hůlka podťal Pilaře ve vápně, nejdřív ale trefil míč Video se připravuje ...

Puta Mosquera Dva roky starý odchod z Bohemians fanoušci nemohou kolumbijskému záložníkovi zapomenout. Mosquera se rozloučil přes strohou SMS a nečekaně podepsal Liberci, odkud následně zamířil do Plzně. Když parádní střelou levačkou rozvlnil síť, pořádně vydráždil kotel v Ďolíčku. „Puta, Mosquera, puta Mosquera,“ ozývalo se od domácích fanoušků, později přidali i české nadávky. Plzeňský záložník při euforické oslavě schytal pivní sprchu, domácí fanoušci pískali a nadávali pokaždé, když se dostal k balonu. Mosquera podal i přes negativní reakce tribun velmi slušný výkon a patřil k nejlepším hráčům Plzně. Bohemians - Plzeň: Mosquera nádhernou ranou otevřel skóre a poškádlil domácí fans, 0:1 Video se připravuje ...

Rychlík Drchal Trenér Bohemians Jaroslav Veselý vyslal exsparťanského hráče do druhé půle. Václav Drchal platil na plzeňské zadáky rychlostí, důrazem i obrovským nasazením. Začal akci před vyrovnáním, když uzmul Pilařovu slabou přihrávku a bez problémů pláchl Luďku Pernicovi. Po následném rohu sám rozvlnil síť a poprvé v lize se trefil za Bohemians, gól ve FORTUNA:LIZE vstřelil po více než roce. Měl i další šance, kdy ho vychytal výborný gólman Marián Tvrdoň. „Věděl jsem, že má kvalitu, proto jsem ho chtěl. Odehrál výborně už domácí pohár (gól proti Ústí nad Labem), rychle se adaptoval. Teď chytil šanci za pačesy,“ chválil útočníka Bohemians trenér Jaroslav Veselý. Bohemians - Plzeň: Drchal na zadní tyči prostřelil Tvrdoně, 1:1! Video se připravuje ...

Fanoušek na hřišti Šlo o naprosto nečekanou akci. Zhruba dvacet minut před koncem vlétl na hrací plochu jeden z diváků, šlo pravděpodobně o návštěvníka z Anglie. Na trávníku se naháněl s jedním z pořadatelů, od hlavní tribuny běžel směrem k hostujícímu kotli, na který ukázal prostředníček. Až poté jej další pořadatelé zpacifikovali a mohlo se pokračovat ve hře. „Musí si to vyhodnotit pořadatelé a bezpečnostní manažer klubu. Nemělo by se to stávat. Pravděpodobně přijde pokuta, kromě gest se nestalo nic závažného, naštěstí to dopadlo takhle,“ sdělil po utkání za Bohemians ředitel komunikace klubu Petr Koukal. Bohemians - Plzeň: Hra přerušena, na trávník vběhl divák Video se připravuje ...