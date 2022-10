Viktoria šturmuje ve stínu derby „S“ k titulu. Ještě někdo Plzeň podceňuje?

Slavia je nejlepší, Sparta nejbohatší… A Plzeň nejúspěšnější. S nutnou dávkou nadsázky je tohle celkem trefná (ne)rovnice poslední dekády českého fotbalu, a platí to tím spíš od minulé sezony. Viktoria rozběhla ligovou sezonu neohroženě a kolo od kola sbírá výhru za výhrou. Zavání to snad obhajobou, k níž Západočechy může popostrčit vedlejším efektem nedělní derby? „V minulé sezoně to bylo překvapení, teď už by mi to tak vůbec nepřišlo, optika se změnila. Slavia a Sparta musí bezpodmínečně zapnout, jestli chtějí titul,“ varuje hrdá „S“ Roman Pivarník.