Genk oznámil příchod Sora: Postrach každé obrany. Smlouva do roku 2027

Hotovo! Jak už deník Sport a server iSport.cz informovaly v úterý, Yira Sor přestupuje ze Slavie do Genku. Lídr belgické ligy transfer oficiálně potvrdil na klubovém webu, hbitý Nigerijec podepsal smlouvu až do roku 2027. Pražané by za dvaadvacetiletého ofenzivního hráče měli dostat necelých 160 milionů korun.