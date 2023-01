Koho si Sparta (ne)nechá a co Kuchta? Na Priskeho byla kabina moc česká

Do startu zimní fáze se pořádně položila pražská Sparta, která přivedla hned čtyři zahraniční posily a stále ještě hledá další nové tváře. Co zamýšlí trenér Brian Priske, když mluvil o tom, že v týmu potřeboval nové impulzy mimo Česko a jak se prosadí noví hráči na Letné? Znamená to znovu internacionalizaci kádru? Jak vyhodnotí klub konec smluv tuctu hráčů a koho si nechá i do dalších měsíců a sezon? O tom všem bude řeč v novém díle Dloubáku.