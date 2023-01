Sparťanský střed: kapitán, běhač či (ne)stárnoucí Pavelka. Co cizinci?

Video se připravuje ... Qazim Laci a Kaan Kairinen. Dvě zahraniční posily do středu hřiště. Sparta výrazně zvýšila konkurenci v záloze. Jaké jsou další varianty? Kapitán Ladislav Krejčí, jehož na podzim trápily zdravotní problémy. Lukáš Sadílek, který v každém zápase naběhá několik kilometrů či (ne)stárnoucí David Pavelka. Jak to Brian Priske vymyslí a poskládá?

Ladislav Krejčí (23) Bilance v sezoně (pouze liga)

Zápasy: 2

Minuty: 180

Góly: 2

Asistence: 0 Pokud bude zdravý, má místo v základní sestavě jisté. Aby ne, Ladislav Krejčí je kapitánem a nezpochybnitelným lídrem mužstva. Podzim mu ale pokazily vleklé problémy s bolavými zády. Naskočil proto jen do dvou utkání, přesto zaznamenal hned dva góly. V Marbelle dělá všechno pro to, aby byl na start jara stoprocentně připravený. Oproti dalším střeďákům má svou pozici prakticky danou, moc lepších hráčů na postu defenzivních záložníků po lize neběhá. Navíc má výrazný přesah směrem do koncovky.

Kaan Kairinen (24) Bilance v sezoně (norský Lilleström)

Zápasy: 22

Minuty: 1384

Góly: 1

Asistence: 1 Nejlépe se cítí na pozici klasického střeďáka, tedy osmičky. Zastane ovšem i defenzivnější úlohu, což demonstroval třeba v přípravném duelu proti Stuttgartu. V případě finského reprezentanta nicméně platí, že je mnohem platnější s míčem na noze. Jednotlivé situace řeší s chladnou hlavou, citlivě mění těžiště hry, coby levák se může opřít i o velmi silnou pravou nohu. Jarní část FORTUNA:LIGY ale prověří především jeho běžecké dispozice. Tady visí trochu otazník.

Qazim Laci (26) Bilance v sezoně (podzim v Ajacciu)

Zápasy: 9

Minuty: 207

Góly: 0

Asistence: 0 Stále tak trochu neznámá. Vinou nemoci se k týmu ve Španělsku připojil později, úvodní tréninkovou jednotku absolvoval ve středu. První příležitost, aby se fanouškům ukázal, by mohl mít v pondělním přípravném utkání se Salcburkem. Laci platí za hráče, který je silný na balonu. Rád podniká přímočaré výpady a v předfinální fázi dokáže volit neotřelá řešení. Zkušenosti sbíral v nejvyšších francouzských soutěžích, Sparta v něm vidí rozdílového hráče. Tyhle předpoklady ale musí potvrdit.

Lukáš Sadílek (26) Bilance v sezoně (pouze liga)

Zápasy: 16

Minuty: 1342

Góly: 3

V závěru podzimu patřil k tahounům Sparty, své výkony oproti začátku ročníku výrazně vystupňoval. Od jara bude čelit mnohem větší konkurenci, přesto by měl mít nadále velmi silnou pozici. Sadílek je prototypem extrémně pracovitého hráče, který by se pro své mužstvo na hřišti klidně i rozkrájel. Zápas co zápas naběhá ohromnou porci kilometrů, postupem času se v systému Briana Priskeho našel. Pro Spartu bude ve zbytku sezony rozhodně velmi silnou kartou. Sadílek ze soustředění Sparty: Z konkurence na špičkách nejsem, je důležitá