„Klokani“ v Turecku: akční Matoušek, výborný Jedlička, ale průchodný střed

PŘIMO Z BELEKU | Kvalitní soupeř, příjemné počasí, nádherné góly, spousta šancí... Bohemians v tureckém Beleku sehráli před zraky teplické či ostravské výpravy s rumunským Sepsi zajímavý zápas, který je dobře prověřil. Co remíza 2:2 ukázala? Třeba velmi rychlou adaptaci nové gólmanské jedničky Martina Jedličky.

Brankář Plzně, který zanedlouho oslaví 25. narozeniny, bude pro „klokany“ výraznou posilou. Martin Jedlička to ukázal zejména v prvním poločase, kdy pochytal několik rumunských šancí. Reflexivní zákrok, včasný výběh, lapení dalekonosné rány... Zkrátka práce všeho druhu a k tomu solidní hra nohama. Se stoperskou trojicí se Jedlička snažil o kombinační výstavbu hry, jindy zase dlouhým nákopem hledal rozběhnutého Matouška. Ve FORTUNA:LIZE si zachytá po pěti letech.

Příliš průchodný střed

Střed zálohy složený z Josefa Jindřiška a Jana Morávka v prvním poločase příliš nefungoval. Hlavně co se týče defenzivy, Sepsi se totiž dostávalo velmi často dopředu právě z prostoru zkušené dvojice, které je dohromady 74 let. A příliš jednoduše, protože díry byly obrovské. Když k tomu připočteme i Aleše Čermáka, jenž rovněž nepatří mezi sprintery, není příliš pravděpodobné, že by kouč Jaroslav Veselý tuto trojici spolu využíval i v jarních ligových bojích. Adam Jánoš je pevnější.