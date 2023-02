Berkovec se vrací do Edenu: Vzadu už nemáme guláš. Co říká o Kolářovi?

Devět let angažmá a šestačtyřicet ligových zápasů ve Slavii mu nikdo ze životopisu neodpáře. V sobotu dorazí Martin Berkovec (33) do Edenu teprve podruhé jako soupeř. V létě 2018 schytal v chrámu „sešívaných“ s Karvinou debakl 0:4. Teď věří brankář Zbrojovky v lepší výsledek. „Plzeň se bála, doufám, že pozlobíme i Slavii,“ vrátil se ještě k předchozí nadějné partii s Viktorií (1:3).

Celkem čtyřikrát se Martin Berkovec postavil v lize Slavii. Jeho bilance? Žádná výhra, jedna remíza, tři porážky a jedenáct inkasovaných branek. Je čas s negativní sérií zatočit. Jak? Aktivní, vyváženou hrou s minimem chyb. „Zabetonovat to? To není návod, jak uspět,“ přesvědčovala brněnská jednička před cestou na hřiště lídra FORTUNA:LIGY.

Minulý víkend jste si osahali mistrovskou Plzeň (1:3). Bude to na Slavii ještě těžší?

„To uvidíme… Každý z těch týmů hraje trošku jiný fotbal. Mají sílu v tom, co umí. Proti Plzni jsme odvedli, co jsme chtěli. Bála se, ještě z poslední standardky jsme mohli vyrovnat. Pak dali do prázdné branky na 3:1, což už bylo jedno. Myslím, že oproti podzimu líp bráníme. Už to není takový guláš. Doufám, že pozlobíme i Slavii a ukážeme, že umíme i dozadu.“

S Karvinou se vám to v červenci 2018 nepovedlo, pamatujete?

„Jasně. To bylo období, kdy jsme furt dostávali čtyři góly. (směje se) Ale těším se tam. I na Bohemku, kde jsem taky něco prožil. Jsem rád, že jsem v těch klubech mohl být a teď se tam vrátím. Je to pro mě speciální, ale pořád je to zápas o tři body.“

Kde máte vlastně klubové srdce?

„Takových otázek dostávám hodně. (úsměv) Ale já na to neumím odpovědět. Kde zrovna jsem, tam se snažím odevzdávat pro ten klub maximum. Někdo říká, že by nešel do Slavie, do Sparty, do Plzně. Ve finále je to stejně jinak a lidi jsou na ně akorát naštvaní. Já to takhle nemám. Beru to jako práci. Teď jsem v Brně, kde to mám rád. Chci se vždycky odvděčit výkony, aby mě měli v tom místě rádi. Doufám, že v Brně to tak je.“

Zajímá vás, kdo bude u protivníka v útoku?

„Zažil jsem Standu Tecla i Micka van Burena. Ale už je to nějaká doba, každý z nás se posunul. Navíc Slavia útočí ze všech stran. Asi je nejlepší připravit se na celý tým. Když úplně zalezeme, bude to čekání na smrt. Zabetonovat to? To není návod, jak uspět. Musí se najít vyváženost.“

Zachrání se Zbrojovka?

„Kdybychom tomu nevěřili, nemusíme ten fotbal ani hrát. Když jsem dřív bojoval o záchranu, byli jsme pokaždé v horší situaci a v tabulce níž.“

Takže se Zbrojovkou je to pohoda…

„Pohoda úplně ne. (úsměv) Ale nějaké body máme. Jaro bývá náročné. Potřebujeme sbírat body doma, kde jsme jich už poztráceli strašně moc. Venku by bylo nejlepší udržet si podzimní formu. Ale bude to těžké. Na domácím hřišti si každý na jaře drží body hodně silně. Musíme je nasbírat co nejrychleji, ať to není na konci hektika.“

Co je třeba zlepšit ve vaší hře?

„Na podzim jsme byli lepší dopředu, nyní nám to trošku vázne. Chtělo by to najít nějakou rovnováhu mezi defenzivou, která se od podzimu zlepšila, a ofenzivou. Škoda, že se zranil Suk (Filip Souček), klasická šestka. Na té pozici je silný, má figuru. Bude nám chybět.“

V mužstvu máte nejlepšího ligového střelce. Je vidět i na tréninku, že má Jakub Řezníček koncovku v noze?

„Je. (přikyvuje) Když má čas, dá ze všeho gól. Levá, pravá, hlava, uklízí to. Je znát, že je zkušený. Není v zakončení roztěkaný. Počká si a dá to k tyči. Ani to nejsou rány. Je těžké ho přečíst. Dá se to, ale člověk musí být u všeho hodně rychle, aby měl šanci zasáhnout.“

Máte na něj recept aspoň při penaltách, které taky kope?

„A kope je rád. (směje se) Když to kopne špatně, máte šanci. Ale musím říct, že se většinou ani na tréninku nemýlí. Dává góly. Myslím, že nemá jedno oblíbené místo. Teda nevšiml jsem si. Hodně to točí a podle mě se rozhoduje na poslední chvíli.“

Proti vám bude nejspíš stát Ondřej Kolář, s nímž se dobře znáte. Jaký je?

„Vždycky s ním po zápase pokecám… I minule po Plzni s Jindrou Staňkem. Jsem takový, že hodně mluvím. Myslím, že s nikým nemám problém. Co se týká Ondry Koláře, kritika na něj byla podle mě hodně nafouklá.“

Proč myslíte?

„Každý gólman má období, kdy se mu chytá líp a kdy hůř. Rozhodně to není o tom, že by byl špatný. Ondra byl zraněný a je těžké se pak vracet. Chytat s tou helmou mu určitě muselo vadit. Není to zkrátka ono. Já bych si na něco takového nikdy nezvykl. Ale myslím, že se s tím vším dobře popral. I s tlakem. Je zpátky a zase chytá skvěle. Slavia má fakt kvalitní gólmanskou dvojici. Je tam velká konkurence. Chytat chce i Mandous, to je jasné. Já přeji oběma. Jsou to skvělí brankáři.“