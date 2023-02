ONLINE + VIDEO: Slavia - Brno. Pro domácí povinnost, pro hosty debakl?

Fotbalisté Slavie hned v úvodním kole jarní části využili selhání Plzně a vymrštili se do čela FORTUNA:LIGY. Tam by podle ideálního scénáře vydrželi nejraději až do konce. Další překážkou na cestě je Brno, které po dobrém vstupu do sezony zažívá propad a o slovo se pomalu hlásí záchranářská mise... Zápas začíná v 18:00. ONLINE přenos a VIDEA sledujte na iSport.cz.