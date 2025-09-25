ONLINE: Ferencváros - Plzeň 0:1. Viktoria jde do přesilovky, domácí záložník viděl červenou
Fotbalisté Plzně v Budapešti proti Ferencvárosi vstupují do hlavní fáze Evropské ligy. Viktoria si s maďarským mistrem zopakuje ve stejné soutěži souboj po sedmi měsících, v únoru na úvod vyřazovací části postoupila po venkovní porážce 0:1 a domácím vítězství 3:0. Západočeši věří, že tentokrát v Budapešti neprohrají a v prvním kole ligové fáze budou bodovat. Duel začíná ve 21:00, vy jej můžete ONLINE sledovat na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Záhřeb
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Midtjylland
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Ludogorets
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|4
AS Řím
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|5
Lille
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Freiburg
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
FCSB
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Braga
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Nottingham Forest
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|10
Real Betis
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|11
Celtic
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|12
CZ Bělehrad
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|13
PAOK
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|14
M. Tel-Aviv
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|15
Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Young Boys
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Lyon
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Utrecht
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Celta Vigo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Rangers
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Stuttgart
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
FC Porto
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Salcburk
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Ferencváros
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Genk
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Panathinaikos
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Plzeň
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Boloňa
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|29
Basilej
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|30
Brann
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|31
Nice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|32
Malmö
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|33
GA Eagles
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|34
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|35
Fenerbahce
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|36
Sturm Graz
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
- Osmifinále
- Play-off