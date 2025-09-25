Předplatné

ONLINE: Ferencváros - Plzeň 0:1. Viktoria jde do přesilovky, domácí záložník viděl červenou

Cebrail Makreckis byl už v první půli vyloučen
Cebrail Makreckis byl už v první půli vyloučen
Amar Memič v utkání proti Ferencvarosi
Miroslav Koubek během utkání proti Ferencvarosi
Amar Memič v utkání proti Ferencvarosi
Cheick Souaré během utkání proti Ferencvarosi
Miroslav Koubek s koučem Ferencvarose Robbiem Keanem
Fotbalisté Plzně během utkání proti Ferencvarosi
Amar Memič v dresu Plzně
10
Fotogalerie
iSport.cz
Evropská liga
Fotbalisté Plzně v Budapešti proti Ferencvárosi vstupují do hlavní fáze Evropské ligy. Viktoria si s maďarským mistrem zopakuje ve stejné soutěži souboj po sedmi měsících, v únoru na úvod vyřazovací části postoupila po venkovní porážce 0:1 a domácím vítězství 3:0. Západočeši věří, že tentokrát v Budapešti neprohrají a v prvním kole ligové fáze budou bodovat. Duel začíná ve 21:00, vy jej můžete ONLINE sledovat na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
01

#TýmZVRPSkóreB
1Záhřeb11003:13
2Midtjylland11002:03
3Ludogorets11002:13
4AS Řím11002:13
5Lille11002:13
6Freiburg11002:13
7FCSB11001:03
8Braga11001:03
9Nottingham Forest10102:21
10Real Betis10102:21
11Celtic10101:11
12CZ Bělehrad10101:11
13PAOK10100:01
14M. Tel-Aviv10100:01
15Aston Villa00000:00
15Young Boys00000:00
15Lyon00000:00
15Utrecht00000:00
15Celta Vigo00000:00
15Rangers00000:00
15Stuttgart00000:00
15FC Porto00000:00
15Salcburk00000:00
15Ferencváros00000:00
15Genk00000:00
15Panathinaikos00000:00
15Plzeň00000:00
15Boloňa00000:00
29Basilej10011:20
30Brann10011:20
31Nice10011:20
32Malmö10011:20
33GA Eagles10010:10
34Feyenoord10010:10
35Fenerbahce10011:30
36Sturm Graz10010:20
  • Osmifinále
  • Play-off

