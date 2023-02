Daníček odstřelil Viktorii. Jeden z mých nejhezčích gólů, přiznal

Tohle jsou zápasy, které Vlastimil Daníček (31) miluje. Proti favoritovi se jde na dřeň, do každého souboje naplno, fárá se do poslední vteřiny. A když takovou bitvu rozhodnete, říkáte si: Fotbal je fakt krásná hra. „Rozhodla naše taktická připravenost. Každý si na hřišti splnil na sto procent to, co měl,“ shrnul střední záložník Slovácka výhru nad Plzní 2:0.

Trefuje se nejvíc z penalt a z různých skrumáží. O to víc si bude pamatovat tento proti mistrovské Plzni. Slovácký lídr Vlastimil Daníček vypálil utěšenou ránu ze sedmnácti metrů, balon z první prudce umístil přesně k tyči. Byl to jeho třetí zásah v ročníku a navíc vítězný. „Jednoznačně jeden z mých nejhezčích gólů,“ nezapíral defenzivní halv.

Cítil jste, že vám míč ideálně sedl?

„Odrazilo se to přímo přede mě, balon mi padal k nohám. Řekl jsem si, že za to vezmu. Sedlo mi to pěkně.“

Jak na vás zapůsobila Plzeň? Ve druhé půli měla tlak.

„Samozřejmě má obrovskou kvalitu a tu jenom potvrdila. Zatlačila nás. Ukázala se její síla. Někdy jsme hráli níž, než jak jsme zvyklí. Ale i to trošku patřilo k taktice, kterou jsme si řekli před zápasem. To, že jsme opět nedostali gól, je zásluha celého mužstva. Čtyřikrát po sobě si to sedlo tak, že jsme uhráli vzadu nulu.“

Na lavičce chyběl suspendovaný trenér Martin Svědík. Bylo to znát?

„Do pokynů se zapojil celý realizák. Dostaly se k nám. Je to samozřejmě trochu jiné, když tam trenér není. A zakřičet umí i Šumi.“ (sportovní manažer Veliče Šumulikoski).

Všiml jsem si, že jste měli nové signály při standardních situacích. Je to tak?

„Hodně jsme se na to v přípravě zaměřili. Akorát z toho už musíme něco proměnit.“

