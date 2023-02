Jak Řezníček (ne)slaví góly: reakce proti Spartě a změna v jednom zápase

Sparta

Na Letné strávil pouze půl roku během hostování na jaře 2015, tím spíš překvapilo, když na konci listopadu téhož roku na Spartě poslal do vedení Zbrojovku, ale trefu neslavil. „Já to tu měl rád, bylo by mi takový blbý se tu radovat. Byl jsem tu půl roku, zažil jsem tu hezký chvíle. Nechtěl jsem to nějak hrotit,“ vysvětloval po zápase.

Sparta - Brno: Řezníček obešel Bičíka a Zbrojovka vede 1:0 Video se připravuje ...

Jenže někdy jsou emoce víc než loajalita. Když o čtyři roky později v závěru utkání vyrovnávacím gólem na 1:1 obral rudé svou první brankou v dresu Teplic, šly vzpomínky stranou: „Já na gól čekal už asi pět zápasů, tak jsem si hodně oddychl. Už mě trochu mrzelo, že se nemohu trefit. Mám to tak všude. A těší mě, že jsem zařídil bod zrovna proti Spartě.“