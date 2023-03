Stará škola není na obtíž. Sörensen Spartě dává klid, má dánský humor

Připusťme, že není zosobněním elegance. Spíš tak trochu starou školou. V podání Asgera Sörensena (26) to ale vůbec není na obtíž. Naopak. Severský obránce se v poklidu a nenuceně, jak to má ostatně ve zvyku, vypracoval v elitního stopera celé ligy. Skvěle brání, střílí góly. A co především, obklopuje Spartu aurou odolnosti a bezpečí. „Když hraje, jsme silnější,“ pokyvuje hlavou parťák z obranné linie Filip Panák.