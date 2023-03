Nepochopitelný zkrat! Olayinka potopil Slavii, hrozí vysoký trest

„Byla to válka a posledních patnáct minut hektika,“ řekl slávistický útočník Mick Van Buren. „Hráli jsme až do umření,“ ocenil domácí záložník Lukáš Červ, autor prvního domácího zásahu.

Olayinka hrál hlavní roli ve dvou momentech, které nakonec - dá se říct - určily výsledek. Kompars mu pokaždé dělal domácí zadák Gigli Ndefe.

Začněme 64. minutou, kdy se hosté dostali prakticky zadarmo k penaltě, toho času svítilo na tabuli skóre 1:1.

Co se ve vápně domácích, pod vroucím kotlem slávistických fanoušků, událo? Olayinka klasicky z levé strany vylétl do vápna, udělal pár kliček a dostal se do střetu s Ndefem. Ten do něj šel tvrdě tělem, přidal ruku. Samozřejmě, je to otázka intenzity, ta se zkoumá, takových soubojů jsou však mraky… Navíc celý zápas byl poměrně tvrdý, zákrok zapadl do rámce, jak se říká.

Přesto Zelinka zaváhal jen kratičkou chvíli, po níž ukázal na penaltu. „Pro mě to penalta není, ale Ndefe dal rozhodčímu šanci pohybem levé ruky to písknout a obhájit si ji,“ řekl v televizi O2 expert Zdeněk Folprecht.

„Z mého pohledu to byl nedovolený zákrok. Domácí hráč vrazil rukou do protihráče. Jediné, co jsem řešil, bylo, jestli byl míč na hrací ploše,“ objasňoval Zelinka. „Za mě to penalta nebyla, byl jsem hned vedle. Pět minut předtím tam byl stejný zákrok a nepískalo. Člověk pak neví, co si může dovolit,“ divil se středopolař Červ.

Van Buren, na podzim střelec Severočechů, pokořil gólmana Oliviera Vliegena. Přestože v první části sezony v modrobílých barvách výrazně oživil kariéru, gól slavil.

Ještě před brankou padla první červená karta duelu. Marek Čech, trenér gólmanů Slovanu, se neudržel a vyslal směrem k sudímu Miroslavu Zelinkovi spršku nadávek. Byl vyloučen. To však byla jediná chvíle, kdy si po verdiktu o pokutovém kopu v 64. minutě došel arbitr do středu hřiště mezi lavičky.

Ne, na video se podívat nevyrazil, byl si jistý svým rozhodnutím.

Podobně rozhodný byl i dvě minuty před oficiálním koncem. Olayinka byl znovu s míčem ve vápně, opět po kontaktu s Ndefem spadl - a žádal pokutový kop. „Na nařízení penalty to bylo málo,“ vysvětlil Zelinka, proč nereagoval. Zato se do akce vydal Ndefe. Rozezlený z prvního momentu začal slávistické hvězdě nadávat. Sok se neudržel a trefil domácího levého beka čelem.

Klasická hlavička, jak z kdejaké bitky na zábavě.

Červená karta byla v Zelinkově ruce bleskově. A to naprosto poprávu. „Bylo to klíčové pro dohrání zápasu, k tlaku v nastavení,“ říkal trenér Jindřich Trpišovský.

Pro Slavii znamená velký problém. Nejenže po dalších sedmi minutách přišla o vedení, prosadil se Victor Olatunji, ale Olayinka jí rozhodně bude chybět v dalších utkáních. „Budeme to s ním řešit. Nebyl důvod k takové reakci. Byl jedním z nejlepších, nejaktivnějších hráčů. Měli bychom mít nadhled,“ láteřil Trpišovský. „Nepochopitelný zkrat. Hloupostí jsme se připravili o body,“ dodal.

Za příklad lze vzít poslední vysoký ligový trest. Českobudějovický Lukáš Čmelík dostal za lehkou facku olomouckému Janu Vodhánělovi tři zápasy distanc. Pro Slavii by to byla černá můra.