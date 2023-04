Křetínský šel za rozhodčími. Chtěl vysvětlení, píše Radina v zápise

Nedělní zápas fotbalové Sparty se Zbrojovkou Brno (3:1) má nepříjemnou dohru. Předseda představenstva Sparty a majoritní akcionář klubu Daniel Křetínský o přestávce šel do kabiny rozhodčích, podle zápisu rozhodčího Marka Radiny dokonce v doprovodu pořadatele. Porušil tím předpisy a jeho chování bude řešit disciplinární komise.

Hlavní rozhodčí zápasu Marek Radina je v zápise o utkání strohý: „O poločasové přestávce vstoupil do kabiny rozhodčích pan Daniel Křetínský v doprovodu hlavního pořadatele. Slušnou formou požádal o vysvětlení dvou herních situací a následně kabinu rozhodčích opustil.“

Na co se ptal? To konkrétněji neříká. Ale diváci na stadionu mohli mít po prvním poločase hodně otázek. První gól Zbrojovky (už 17. v ročníku pro Jakuba Řezníčka) padl z hraniční situace, těsně před přestávkou zase rozhodčí neuznali situaci, po níž Tomáš Čvančara dostal míč za brankovou čáru, prý kvůli předchozímu hraní rukou.

„Od jeho hlavy se míč odrazil do ruky, proto nemohla být branka uznána. A žádný záběr neprokázal, že to ruka nebyla,“ vysvětloval rozhodčí po zápase pro O2 TV. „Pokud to tak rozhodčí vyhodnotili, tak musí mít pravdu. Jsou na hřišti od toho, aby dělali rozhodnutí,“ klidnil situaci Brian Priske po obratu a výhře 3:1.

Spoustu otázek ale vyvolává i příchod Daniela Křetínského mezi rozhodčí, nejde o standardní postup. Nejznámějším příkladem je příchod Miroslava Pelty, který šel za Tomášem Klímou během předloňského zápasu Jablonce s Bohemians. Prý aby se mu omluvil za chování trenéra Petra Rady.

Situací, na kterou upozornil Luděk Klusáček, se tehdy zabývala disciplinárka i komise rozhodčích. „Komise rozhodčích zároveň tímto prohlášením vyzývá všechny fotbalové funkcionáře, aby dodržovali fotbalové normy a také se vyhnuli všem neoficiálním kontaktům s rozhodčími tak, aby nebyl poškozován český fotbal,“ stále tehdy v komuniké.

Od disciplinární komise dostal Jablonec pokutu 100 tisíc korun za špatnou pořadatelskou službu, Pelta vyvázl bez trestu. Rozdíl s nedělní situací je, že šéf Sparty se mezi rozhodčí nechal pořadatelem přímo doprovodit. Sparta se k situaci zatím nijak nevyjádřila.