Sparta je od lajny ještě silnější, říká Kováč. Teď nám začíná boj o holý život

Věřil, že si to jeho svěřenci rozdají s favoritem na férovku. Tak, jako se to Pardubicím povedlo zkraje jara proti Slavii. O to zklamanější byl trenér Radoslav Kováč, když sledoval, jak se jeho tým v neděli večer od samotného úvodu zatáhl do defenzivní ulity a nechal se Spartou valchovat. Konečná porážka 0:2 se nakonec ukázala ještě jako milosrdnou. „Byli jsme hodně ztrátoví a každý míč hráli dozadu. To jsem hned věděl, že je špatně,“ hodnotil otevřeně.

Hádám správně, že jste od svého mužstva navzdory těžkému soupeři čekal víc?

„Jednoznačně. Chyběla nám odvaha. Měli jsme nějaký plán, který se nám ale hlavně v prvním poločase nedařilo realizovat. Byli jsme hodně ztrátoví a každý míč hráli dozadu. To jsem hned věděl, že je špatně, protože jsme tím spouštěli presink Sparty. Pod tlakem jsme pak balony nakopávali nahoru, kde jsme měli minimální šanci něco uhrát. Sparta má vysoké hráče, jsou silní ve vzduchu. Sice jsme se postupně dostali trochu do hry, ale soupeř pořád hrozil. Sparta je tak kvalitní, že si to pohlídala. Věděli jsme, že budou vyskakovat mezi řady, hlavně křídla Haraslín s Čvančarou, ale my špatně vystupovali. Nefungoval nám ani stranový posun.“

Na jaře jste doma hráli i se Slavií a dokázali jí i navzdory porážce čelit. Proti Spartě se vám to nepovedlo, o lecčems vypovídá i fakt, že jste duel odehráli bez žluté karty, že?

„Chyběla nám větší touha utkání zvládnout. Viděl jsem svěšené hlavy od zkušených hráčů. Nevím proč, jestli jsme se fakt báli, ale kluci byli celý týden nažhavení. Teď jsem po první zpětné přihrávce viděl, že pokud nebudeme hrát náš styl, tak se k ničemu nedostaneme. Řád bych ale řekl ještě něco.“

Prosím.

„Sparta je opravdu výborná. Viděl jsem jí z tribuny, ale od lajny se mi líbila ještě víc. Hraje rychle. Kluci ví, co chtějí na hřišti udělat. Mají navíc silnou lavičku, takže při střídání neztrácí kvalitu.“

Znamená to, že se vlastně nedalo pro lepší výsledek udělat víc?

„Mě nejvíc mrzí, že jsme měli až takový respekt. Nechápu to. Nechtěli jsme si ten zápas jenom užít, čekal jsem daleko větší odvahu hrát nahoru. Pro některé naše kluky ale byla intenzita zápasu až moc vysoká. Sparta hraje strašně rychle a má minimum ztrát, když není pod tlakem. Nedokázali jsme jí potrápit.“

Navíc jste se nemohli opřít ani o nějaký nadstandardní individuální výkon.

„Nerad bych mluvil čistě o jednotlivcích. Ale říkal jsem, že pokud chceme Spartu porazit, musí všichni podat nadprůměrný výkon. Jenže já viděl třeba čtyři až pět podprůměrných. Řeknu to klukům do očí, vždycky si říkáme pravdu. Teď si odpočineme a pojedeme dál.“

To hlavní máte teprve před sebou, že?

„Nám vlastně sezona začíná až příští víkend. Máme devět kol, startuje play off. Sparta je za námi, teď hrajeme o holý život. Ale to my víme. Šest kole nazpět jsme byli minus šest bodů a jeli do Boleslavi. Teď jsme na tom stejně jako Zlín. Klíčový zápas nás čeká v neděli. Když vyhrajeme, stáhneme Brno k nám dolů.“

Výkon týmu ale bude muset být nepoměrně lepší, souhlasíte?

„Určitě si to rozebereme. Hlavně potřebujeme zachovat klid. Nesmíme panikařit. Už na podzim jsme po Brnu byli defakto mrtví, vůbec nikdo nám nevěřil. Teď půjdeme zápas od zápasu a uděláme všechno pro to, abychom po nadstavbě nebyli poslední. To je jasný cíl.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 20. Kuchta, 37. Krejčí ml. Sestavy Domácí: Budinský – Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký – Vacek (C) – Darmovzal (73. Sychra), Hlavatý (89. Rosa), Janošek (73. S. Šimek), Helešic (56. Kostka) – Krobot (73. Černý). Hosté: M. Kovář – Vitík, Sørensen, Krejčí ml. (C) – Wiesner (74. Daněk), Kairinen (74. Pavelka), Laçi, Zelený (61. Højer) – Čvančara (61. Karabec), Kuchta, Haraslín (74. Mabil). Náhradníci Domácí: Markovič, Černý, Pikul, Šimek, Tischler, Koukola, Jeřábek, Rosa, Kostka, Sychra, Lima Hosté: Vorel, Heča, Pavelka, Karabec, Daněk, Højer, Panák, Mabil Karty Hosté: Kairinen, Krejčí ml. Rozhodčí Černý – Nádvorník, Machač Stadion CFIG Arena Návštěva 4620 diváků