Schranz: Ukázali jsme, že na to máme. Tenhle fotbal se lidem musel líbit

Zase jako známý univerzál střídal posty, dřel, svůj tým navíc dostal i do vedení, Slavia zase může být vděčná obětavosti a významu Ivana Schranze. Konečné remíze se Spartou 3:3 navzdory. „Ten bod bereme. Když takový výkon podáme opakovaně, bude to stačit na tři body,“ věří opora červenobílých.

V derby jste vedli 2:0 a ještě chvíli před koncem 3:2. Mrzí vás remíza?

„Vnímám ten zápas možná negativně, nebo… Na konci jsme měli výhru blízko a ztratili jsme ji v posledních sekundách. To se ve fotbale ale stává. V některých zápasech předtím jsme to zvrátili na naši stranu, teď jsme možná ztratili důležitou výhru. Ale bereme bod. Trápili jsme se s marodkou, takže jsme hrdý na kluky, že jsme to zvládli. Od obou týmů to byl dobrý fotbal, reklama, padlo hodně gólů, věřím, že lidem se to líbilo.“

Jak jste se vůbec vyrovnávali s komplikovaným zdravotním stavem vašeho týmu?

„Bylo to šílené, celý týden, čekali jsme, kdo se nám vrátí, vyhlíželi jsme kohokoliv, ale spíš to bylo tak, že nám hráči ubývali. Nebylo to příjemné, ale kádr máme široký, je tu hodně fantastických hráčů, na trénink přišli i mladí, kteří byli úžasní, teď byli na lavičce, je na čem stavět. Pro nás důležitý výkon.“

Je to sice už pátá ztráta venku v řadě, ale je přece jen jiná?

„Souhlasím s vámi, tenhle výkon byl výborný. Výhru jsme sice ztratili smolně v závěru, ale zhodnotil bych to tak, že když takový výkon podáme opakovaně, bude nám to stačit na výhru, na tři body.“

Jak jste zápas vnímal z hlediska emocí a kvality fotbalu, která tentokrát převážila?

„Bylo to určitě vypjaté jako každé derby, emoce tam musí být, patří k tomu, ale od obou týmu to bylo docela zvládnuté, v normě. Bylo tam víc fotbalu než šarvátek a emočních věcí, takže pozitivní. A jedeme dál.“

Jak těžkou pozici jste měl při vstřelené brance na 1:0?

„Nebylo to jednoduché, ale nebylo to ani těžké, protože jsem nemohl přemýšlet. Musel jsem tam nasprintovat a přizpůsobit se té přihrávce, Venca to dal ale úplně skvěle, nastavil jsem nohu a byl jsem blízko bráně. Skvělá akce a já byl na konci.“

Co se v zápase stalo v době, kdy jste vedli 2:0?

„Z našeho pohledu jsme měli jednu situaci, kdy jsme si nedali pozor a dostali jsme gól, byli jsme v takové hluché pasáži, ne tak aktivní, možná jsme odevzdávali lacině balony a to byl ten problém. Ale na druhou stranu jsem hrdý na tým, za stavu 2:2 to nebylo lehké, ale dali jsme se znovu do kupy a ukázali jsme charakter, bojovali jsme a dali jsme na 3:2. Soupeř vyrovnal, bohužel, to je fotbal, ale muselo se to líbit hodně lidem.“

Jak se tenhle výsledek promítne do tabulky a do zbytku základní části?

„Liga se blíží ke konci, ale bodů je ve hře pořád dost. Teď jsme ukázali, že na to máme a budeme bojovat až do konce.“

Věnovali jste se po utkání nějak speciálně Aihamu Ousouovi, který si dal vlastní gól a v minulosti zažil dvě nepovedená derby kvůli vyloučením?

„Každý hráč by po tomhle byl nešťastný, i on bude, pár dní ho to bude štvát. Ale my ho máme neskutečně rádi, do každého zápasu dá srdce. Stojíme za ním, je jeden z nás, úžasný člověk i fotbalista, nikdo mu nebude zazlívat, že si dal nešťastný vlastní gól, hrál skvělý zápas. To je prostě fotbal, je to kolektivní hra a my bojujeme jeden za druhého.“