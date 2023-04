73 minut prostojů! Co se na Letné vlastně dělo a v čem drží prim Staněk?

To číslo vás možná šokuje, ale není to chyba. Ve velmi vypjatém zápase FORTUNA:LIGY mezi Spartou a Plzní (2:1) se téměř v 65 procentech času nehrálo. Na kličky, střely a kombinace zbylo jen lehce přes třetinu velmi dlouhého utkání. V absolutních číslech to znamená, že téměř 73 minut se v utkání plném emocí, soubojů a diskuzí nehrálo! A tohle je extrém i v rámci celé ligy. Kde se tolik prostojů vzalo? Tady je detailní rozbor, v němž sehrál významnou roli i plzeňský gólman Staněk.

Po vyhroceném zápase, který rozhodl v samotném závěru z pokutového kopu sparťanský kapitán Ladislav Krejčí, se hodně diskutovalo především o výrocích sudího Pavla Orla. A oba tábory se tu podle očekávání neshodly.

Pokud by se však měla najít jedna věc, u které by jak sparťané, tak fanoušci Viktorky souhlasně pokývali hlavami, byl by to pocit, že zápas byl místy až neúnosně rozkouskovaný souboji, fauly, emotivními strkanicemi, diskuzemi i zdržováním. A to znatelně více ze strany Plzně, jak ukážou následující čísla.

Článek pokračuje pod infografikou

Data tu totiž mluví jasnou řečí. Jestliže v průměrném utkání F:L se v této sezoně hrálo 48,4 % času, ve středu na Letné to bylo jen něco přes 35 %. Sudí Orel sice v součtu obou poločasů nastavil málo vídaných 23 minut, ale přesto byl míč ve hře za celý zápas jen něco málo přes 40 minut. Průměrné utkání F:L bylo přitom v letošní sezoně nastaveno jen zhruba o sedm a půl minuty, přesto se v nich hrálo podstatně déle než při řežbě Sparty s Plzní.

Co tedy vlastně diváci na Letné sledovali ve středeční podvečer především? Bylo to zahrávání volných kopů po faulech či ofsajdech. Hráčům to zabralo skoro čtvrtinu celého utkání, tedy před 27 minut – mimo jiné to bylo více, než Sparta v utkání držela! (viz infografika níž)

Volné kopy – celkem 27 minut, 16 sekund

Sparta 14:26 minuty (27 kopů, průměr na kop 32 sekund)

Plzeň 12:50 minuty (11 kopů, průměr na kop 70 sekund)

Z těchto čísel (stejně jako z těch co budeme teprve prezentovat) je mimo jiné jasně patrné, že výtky směrem k destruktivní a zdržovací taktice Bílkovy družiny především při soubojích s fotbalově vyspělejší Spartou a Slavií jsou zcela na místě.

Zatímco totiž sparťané rozehrávali volný kop 32 sekund, což je 2 sekundy nad průměrem sezony, fotbalistům Plzně trvalo jedno rozehrání v průměru více než dvakrát tolik času.

Snaha zápas kouskovat a natahovat pak byla patrná i při hře plzeňského gólmana Jindřicha Staňka. Ten byl mužem, který se o prostoje v zápase zasloužil ze všech hráčů úplně nejvíc – celkem šlo o necelých 8 minut.

Levý: Sparta zvládá to, co dřív Plzeň. Sudí Orel? Ukázka, že nemá žádný respekt Video se připravuje ...

Na každý svůj odkop od brány spotřeboval v průměru přes půl minuty, na druhou stranu nad ligový průměr (21 sekund) se dostal celkem výrazně i jeho protějšek Matěj Kovář. I proto rozehrávání obou gólmanů spolklo přes 10 % celkového času. To bylo jen o 2,5 % méně než čas, kdy v zápase Plzeň držela míč…

Odkopy od brány – celkem 11 minut, 22 sekund

Kovář 3:29 (8 odkopů, průměr 26 sekund)

Staněk 7:53 (15 odkopů, průměr 32 sekund)

Dalším, a už tradičním žroutem herního času, jsou oslavy gólů a zásahy VAR. Zatímco u první položky to fanoušky určitě netrápí, ta druhá je vyloženě provokuje. Ale pojďme pěkně postupně.

Nejkratší dobu se na Letné juchalo po Kuchtově gólu na 1:1. Logicky. Sparta byla v tlaku a potřebovala svého soka dorazit. Extrémní prodleva naopak byla v samotném závěru kolem nařízené penalty po Hejdově ruce.

Dvojí vyloučení (Hejda a Minčev), strkanice mezi hráči, přezkoumání situace u videa a následné sparťanské oslavy zabraly skoro sedm minut! Velmi dlouho VAR zkoumal i odvolaný gól sparťanského kapitána v prvním poločase. Zde je detail.

Oslavy gólů a VAR – celkem 14 minut, 15 sekund

Durosinmi 0:1 – 2:10

VAR u nególu Krejčího – 4:13

Kuchta 1:1 – 1:05

Krejčí 2:1 (penalta + oslava + VAR) – 6:47

Stejnou porci času (12,6 %) jako oslavy a VAR pak během středečního večera vyplnilo i zahrávání autů. I v této metrice se zápas dostal jednoznačně nad průměr ligy a nebylo to zpomalenými reakcemi letenských sběračů míčů.

Nad průměrných ligových 11 sekund se tu ale celkem vyšplhaly oba týmy. A vyrovnaná bilance, opět však jednoznačně nad průměrem sezony (24 sekund), platila i při rozehrávání rohových kopů.

Auty – celkem 14 minut, 12 sekund

Sparta 7:30 (28 autů, průměr 16 sekund)

Plzeň 6:42 (23 autů, průměr 17 sekund)

Rohy – celkem 5 minut, 41 sekund

Sparta 3:55 (7 rohů, průměr 34 sekund)

Plzeň 1:46 (3 rohy, průměr 35 sekund)

Na závěr snad jen vzkaz před nadstavbou pro všechna mužstva FORTUNA:LIGY. Zkuste hrát víc fotbal a méně faulovat či diskutovat s rozhodčími. Právě tímhle směrem se totiž světové velkokluby už před řadou let vydaly.