Vrba nechtěl platit: Jsem zvědavý, co napíšete. Už si z toho dělám srandu...

Gól v devadesáté minutě jim mohl přihrát remízu, přiznejme, že pro fotbalisty Zlína by byl i bod zlatý. Jenže branka Libora Kozáka nebyla uznána pro pofiderní ruku, proto Teplice nakonec zápas ve skupině o udržení v lize vyhrály na svém stadionu 2:1. Pavel Vrba, kouč hostů, byl tuze rozezlen, což dokázal na tiskové konferenci. Jel naplno, to on umí - a to hned od první klasické otázky.

Můžete zhodnotit zápas?

„Pánové, rád si přečtu vaše komentáře v zítřejších novinách. Jsem hodně zvědavý. Tiskovka by neměla být o mně, ale spíš o vás, co napíšete. Já jsem hrozně zvědavej. To je moje hodnocení zápasu.“

Přesto zkuste utkání glosovat.

„První poločas z naší strany nebyl výrazný. Bohužel jsme dostali gól, ale ve druhém poločase se zápas vyvíjel, jak se vyvíjel. Výsledek je pro nás samozřejmě špatný, ale je to ze spousty důvodů, které se tam děly.“

Chtěli jste penaltu po ruce, že?

„Viděl jsem to z padesáti metrů, takže nedokážu říct. Ještě jsem to neviděl na videu. Já jen doufám, že jste nestranní, posoudíte to podle toho, jak to vidíte. Viděl jsem tam ještě jiné věci, například červenou kartu, to byla zajímavá situace. Nechci to hodnotit, protože mě pak ve čtvrtek někam pozvou a já zaplatím padesát tisíc. Nemám už důvod se rozčilovat, jsem už v letech, kdy si z toho dělám srandu. Dneska to doopravdy sranda byla.“

Teplice - Zlín: Emoce v závěru. Kozákovi nebyl uznán další gól Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Opravdu to byla legrace?

„Závěr byl strašně vypjatý, byla tam ta situace. Ale vypjatý je to na základě toho, že to rozhoduje určitý člověk na tom hřišti. Kdyby ten člověk měl zápas pod kontrolou a nedopustil by určité situace, tak se tohle prostě nestane. Příčina, proč byl takový závěr, je přece úplně jasná.“

Zdálo se vám, že až moc zasahoval VAR?

„Přišlo mi, že se snad patnáct minut nehrálo, furt se telefonovalo. Podle mě by ten telefon měl být napojený na nějaký satelit, rozhodčí by měli nějaké přilby na hlavě. Neodkážu si představit, jak to dělali rozhodčí před dvaceti, třiceti lety. Byli jen tři, neměli video, nevím co všechno, ale zvládali rozhodovat ty situace. Připadá mi, že je to čím dál složitější. Proto nebudu z mého pohledu hodnotit některé momenty. Ať to udělá někdo jiný.“

Dejme to stranou. Čekají vás poslední tři zápasy, první v Pardubicích. Jaký bude?

„My už nejsme v situaci, že můžeme. Musíme. Viděli jste, že jsme se snažili zápas v Teplicích otočit, být aktivní v útočné fázi. Ještě jsem se na to nedíval, ale ve druhé půli jsme podle mě byli ve statistikách aktivnější než soupeř. Byli jsme výrazně lepší, ale nepomohlo nám to. Už nemůžeme hrát tak, že bychom nějak vyčkávali, zápasy musíme zvládnout, jiná cesta nevede.“