Ani v kádru Teplic, ani mezi odchody… Kučera dal přednost hudbě, vrátí se?

Jedno jméno na seznamu schází. Je to tak. Když vydaly fotbalové Teplice soupis hráčů, kteří se vrhli pod vedením kouče Zdenka Frťaly do ultrapříjemné letní přípravy, nezapsaly na něj záložníka Tomáše Kučeru. Přitom chybí i v listu odchodů. Proč se tak děje?

Dvě profese naráz zvládá už nějaký čas. Vedle fotbalu se vrhl na hudbu, konkrétně na rap. Pod značkou TK27 si vydobyl velmi slušné jméno, s uskupením 58G dokonce pobral dvě ceny Anděl.

I proto už před časem pronesl: „Postupně se budu muset rozhodnout, co dál, co dostane přednost.“ Jednoznačně tak narážel na fakt, že úspěchy na pódiu tlačí muziku čím dál víc do popředí.

V současnosti se zdá, že doba změny priorit je tu. Kučera nenastoupil do přípravy, přes léto koncertuje s kapelou. Objíždějí festivaly v Česku i na Slovensku, což je pro skupiny nejatraktivnější (a také nejlukrativnější) část roku.

Proto měl středopolař oznámit, že by se zapojil do týmového dění až na konci prázdnin. Vedení řekl, že nemůže nechat ve štychu kapelu, která na něj celý rok bere kvůli fotbalu ohledy.

Na první pohled se to zdá jako neřešitelná situace. Ligový fotbal bez profesionálního tréninku je složitá věc, tedy spíše nemožná.

Přesto hráč ani klub zatím neoznamují konec spolupráce. „Pořád jde o otevřené téma. Jsme v kontaktu a řešíme to,“ řekl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek, jenž se mimochodem s Kučerou potkal v jednom mančaftu při své poslední ligové sezoně 2016/17, kdy záložník přišel do Teplic z Plzně. Sám hráč přislíbil, že se k tématu vyjádří v příštích dnech, nyní je v cizině.

Důvody vyčkávání jsou jasné. Kučera je důležitý hráč - v minulém ročníku odkopal osmadvacet utkání, dal tři góly. Navíc je herně i přístupem spolehlivý, bezproblémový. V jedenatřiceti letech ještě může být přínosem - jen musí skloubit dvě kariéry. Zda se mu to povede, bude jasno během pár týdnů.