Pešek o zranění i návratu: Cítím se nejlíp v kariéře. Sparta? Kvalita je jinde

Už jste definitivně zpátky v ostrém tréninku, všechno v pořádku?

„Pro mě to byl cíl, abych se stoprocentně dal dohromady na start přípravy. Těšil jsem se a jsem stoprocentně připravený.“

Jak jste prožíval mistrovskou sezonu, když jste zápasy sledoval téměř jen z tribuny?

„Byl jsem celou dobu s týmem. Rozhodoval jsem se, jestli to nebudu řešit jinak. Že bych vycestoval na operaci a pak na léčbu jinam. Ale rozhodl jsem se, že to udělám v Česku a budu s týmem. Myslím, že jsme si to užili, byl jsem rád, že jsem byl toho součástí a podporoval jsem kluky. I když jsem nezasáhl do hry, byl jsem na konci sezony připravený. Ale byly to těžké zápasy, chtěl jsem se nachystat na přípravu.“

Ale zřejmě byste titul oslavil raději přímo na hřišti…

„Měl jsem osobní cíl, že bych do toho chtěl ještě zasáhnout. Byl jsem připravený, proti Slovácku v závěru jsem byl na lavičce, ale byl jsem rád, že to kluci zvládli. Starty jsem nějaké měl, hlavně že se to povedlo. A taky jsem nic nepodcenil, jsem na začátek přípravy v pořádku.“

Co všechno jste během zranění absolvoval?

„Operovali mě naši doktoři tady. Zůstával jsem s klukama na Strahově, kde se o mě staral tým fyzioterapeutů s Adamem Kuttenbergem. Za tu péči jim děkuju, protože se cítím nejlíp v mojí kariéře. Dohnal jsem všechny nedostatky, poznal jsem víc sám sebe a vím, na čem mám pracovat.“

Co vám to napovědělo?

„Nikdy jsem neměl takhle těžké zranění, víc jsem poznal svoje tělo a věnuju se tomu víc. Už od malých věcí. Je to důležitý, abych takovým zraněním předešel.“

Čeho se to týká?

„Určitě se věnuju víc protahování a různým cvikům. Předtím jsem problémy neměl, tak jsem to neřešil. Ale teď jsem zesílil a řeším i vložky do bot, abych všemu předešel.“

Nějaké speciální vložky?

„Nejsou tak drahé, ale pomáhají mi. Chci tomu předejít. Už mám takové ploší nohy, což je pro fotbalistu i taková maličkost důležitá. Předtím jsem to tolik neřešil, možná proto jsem se zranil. To nevím, ale prostě víc sleduju svoje tělo.“

Sparťan Ševčík: Krejčí je moje spojka, Hašek změní názor Video se připravuje ...

Pauza byla dlouhá. Berete teď titul jako větší motivaci, abyste se vrátil do sestavy?

„Určitě. A když jsem se připojoval po zranění k týmu, viděl jsem, že udělal obrovský krok. Když jsem přišel na trénink, všechno se zrychlilo, kvalita byla jinde. Vím, co mě teď čeká, bude to pro mě těžké, protože jsem byl dlouhou dobu mimo a musím být připravený. Udělal jsem maximum, takže se na to těším.“

Bude složité na minulou sezonu navázat?

„Čeká nás obhajoba a Evropa, bude to těžké. Bude tam dost zápasů a musíme se na to co nejlépe připravit. Na konci, když jsme vyhráli titul, jsme si řekli s klukama, že tohle je jen začátek. Nesmíme usnout na vavřínech.“

Do přípravy se s vámi zapojil i první nováček, z Brna přišel Michal Ševčík. Jak zapadl do týmu?

„Máme dobrý kolektiv, dobrou partu a věřím, že zapadne jako všichni ostatní. Vypadá mladě, nebude to žádný problém.“ (usmál se)

Do Sparty přestoupil z Brna stejně jako Ladislav Krejčí, kapitán týmu. Předhazujete mu to?

„Zatím ne. Ale myslím, že na to přijde. Teď máme náročné tréninky, chystáme se na to, navíc jsme ještě moc času spolu nestrávili. Na to přijde ještě čas.“