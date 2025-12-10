LM ONLINE: Real - City. Schickův Leverkusen hostí Newcastle, zůstane Arsenal stoprocentní?

Předplatné

Ve středu pokračuje 6. kolo ligové fáze fotbalové Ligy mistrů. Bayer Leverkusen s Patrikem Schickem přivítá na svém hřišti anglický Newcastle. Jediný stoprocentní tým soutěže Arsenal se představí na hřišti FC Bruggy, obhájce trofeje Paris St. Germain nastoupí v Bilbau. Ve šlágru kola se proti sobě postaví giganti Real Madrid a Manchester City. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal550014:115
2Bayern650118:715
3Atalanta64118:613
4Paris SG540119:812
5Inter Milán640212:412
6Real540112:512
7Atlético640215:1212
8Liverpool640211:812
9Tottenham632113:711
10Dortmund531117:1110
11Chelsea631213:810
12Manchester City531110:510
13Sporting631212:810
14Barcelona631214:1110
15Newcastle530211:49
16Marseille630311:89
17Galatasaray63038:89
18Monaco 62317:89
19Eindhoven622215:118
20Leverkusen52218:108
21Karabach52128:97
22Neapol52126:97
23Juventus513110:106
24Pafos51314:76
25Saint Gilloise62047:156
26Olympiacos61236:135
27Club Brugge51138:134
28Bilbao51134:94
29FC Kodaň51137:144
30Frankfurt61148:164
31Benfica51044:83
32Slavia60332:113
33Bodo/Glimt50237:112
34Villarreal50142:101
35Kajrat60154:151
36Ajax50051:160
  • Osmifinále
  • Play-off

