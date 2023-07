Vrba posadil talenty a kousal debakl: Obrovská rána. Netrefil jsem sestavu

Nebyla zahajovací sestava až moc defenzivní? Nelitoval jste?

„Tak litoval... Hlavně jsme od některých hráčů čekali lepší výkon. Karviná byla v prvním poločase jednoznačně lepší a asi jsme se, nebo já osobně jsem se netrefil úplně ideálně do toho, co jsem čekal. Je to na zamyšlenou. Je pravda, že v druhém poločase po změnách jsme herně ožili, vepředu to bylo výrazně lepší. Ale první poločas z naší strany byl hodně špatný.“

Chyběl pohyb?

„Ještě jednou – tvrdím, že jsem se netrefil do sestavy. Karviná byla lepší a zaslouženě vedla 3:0 a my jí nestačili.“

Co rozhodovalo ohledně skládání základní sestavy? Zkušenosti?

„Možná asi ano. Možná jsme věřili tomu, že zkušení hráči, kteří tady jsou, nám pomůžou. Bohužel se to nepotvrdilo. A některým hráčům, co nám v minulé sezoně pomohli, dneska zápas nevyšel.“

Zaskočila vás Karviná rychlostí a nasazením, když jste mluvil o tom, že jste sestavu netrefil?

„Tak netrefili... Netrefili, protože prostě máme takové hráče, že zkoušíme. Byly velké změny, tak jsme ne úplně optimálně našli řešení. Možná jsme si mysleli po přípravných utkáních, které jsme odehráli celkem slušně se silnými soupeři, že to zvládneme. Ale bohužel. Přátelák je něco jiného než mistrák. Teď se to ukázalo.“

Dva góly do poločasu jste dostali ze standardních situací, které vás v minulé sezoně celkem zdobily. Co nevycházelo?

„Musíme se zeptat hráčů, proč některé situace neřešili jinak. Nejenom, že jsme v útočných standardkách byli nuloví, ale hlavně jsme defenzivní bránili tak, že to tam dvakrát Budínský nasadil hráčům na hlavu do malého vápna a ti neměli co jiného dělat, než dát gól. Dobře, útočné byly špatné, ale defenzivní ještě horší. Protože jsme si to nepohlídali.“

Kopl karvinský záložník Budínský standardky tak dobře, nebo měl jít gólman ven?

„Já nechci posuzovat... Na druhou stranu, já znám Buďu iks let od Mladé Boleslavi přes Baník, Karvinou a vždycky to byl klíčový hráč standardních situací. Úplně jedno, ve kterém mančaftu hrál. Je to jeho obrovská kvalita. Možná to nevypadá v zápase, ale byl klíčový hráč v tom, proč pro nás byl výsledek tak krutý.“

Dá se pozitivně brát alespoň gólový návrat mladého Tkáče po dlouhých problémech se zdravím?

„Myslím, že všichni hráči, co nastoupili do druhého poločasu, byli herně lepší než ti v prvním. Není to jen o Tkáčovi. Všichni, co nastoupili, tomu dali aspoň nějakou kvalitu. Dali jsme jeden gól, mohli přidat ještě dva. Na druhou stranu, i Karviná pak měla šance. Ale už jsme aspoň něco vytvořili.“

Zmínil jste solidní přípravu, nepodcenili vaši hráči rozjezd na hřiště nováčka?

„Jet k nováčkovi na první kolo nikdy není úplně optimální. V tom smyslu, že je nějaká euforie z postupu a očekávání, že to může pokračovat dál. A Karviná ukázala, že má kvalitní kádr. Postoupila z prvního místa a pokračuje ve výkonech, co předváděla. Gratulace domácím, že odehráli kvalitní utkání a zaslouženě vyhráli.“

Máte těžký los – čeká vás Sparta, Slavia. Pomůže první facka?

(usměje se) „To se uvidí. Dostali jsme facku, to není dobře. Nebudu tvrdit, že takové facky chceme. Je to pro nás spíš obrovská rána, než facka. A teď budou zápasy, kde se od nás nebude tolik čekat. To možná bude výhodnější. Ale dnešní zápas byl jasně v režii domácích. Hlavně první část. Nemám co víc říkat, vítězství bylo zasloužené. Prostě to tak je.“

