Naštvaný Látal: Jestli na to hráči nemají psychicky, ať jdou jinam

Čím si vysvětlujete, že jste se proti deseti neprosadili?

„Nejsme schopni dát gól, naše ofenzivní část je žalostná. Jestliže ve druhé půli netrefíme branku, jen těžko můžeme pomýšlet na body.“

Už ve druhém kole jste hráli proti oslabeným Pardubicím a rovněž neuspěli. Asi to není náhoda, že se nedokážete prosadit, že?

„Obě přesilovky byly podobné. Měli jsme tlak, v Pardubicích navíc nastřelili tyčku, ale rovněž jsme se neprosadili.“

I když do utkání jste vstoupili aktivněji, šli do vedení, dobrý úvod k zisku nevedl.

„První půli jsme dostali dárek od Budějovic, kdy jsme po jejich hrubé chybě šli do vedení. Místo toho, abychom dohráli poločas, uděláme naivně penaltu. Ještě za stavu 1:0 jsme měli tři brejky, které bohužel nedohrajeme. Kdyby to byli malí kluci, ale tohle jsou zkušení hráči, kteří by měli takové situace dohrát. Druhý dárek byl z kraje druhé půle v podobě červené karty. Pak vše vyústilo v to, co předvádíme od začátku sezony.“

Mrzí více dnešní prohra nebo série bez vítězství, která se tak protáhla už na sedm zápasů?

„O sérii nejde, záleží na tom, co předvádíme na hřišti, to je momentálně náš problém. Vedeme 1:0, máme možnosti na 2:0, a pak uděláme chybu, soupeř vyrovná a my se úplně sesypeme, přestaneme hrát. Místo toho, že z první půle můžeme mít suverénní dvougólový náskok, tak uděláme naivní penaltu. Dvacet minut hrajeme to, co si řekenem, po šťastné brance jdeme do vedení a vše klape. Pak se nám to v jediný okamžik všechno obrátí.“

Klesli jste na samotné dno, to není příjemné zjištění.

„Zapomeňme na těžký los, hráli jsme pětkrát venku, ale v Pardubicích i teď v Budějovicích se z toho dalo vytěžit víc, to je problém v ofenzivní části. Měli jsme mít daleko více bodů.“

Jak z toho ven? Na hráčích je vidět, že nejsou v pohodě, jsou na hřišti podráždění.

„Buď je chyba ve mně, nebo v hráčích, to jsou dvě možnosti. Není možné, aby předvedli takový výkon se Slavií a přijedeme za pět dnů a prohrajeme každý osobní souboj, neumíme se pořádně rozběhnout. Byli jsme dobře nachystaní, věděli jsme, co chceme hrát, vedeme a pak se to sesype a psychika nefunguje. Jestli na to hráči nemají psychicky, tak tu nemají co dělat. Jestli to není hráč schopen zvládnout po psychické stránce v Jablonci, ať jde hrát jinam.“